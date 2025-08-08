Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 8 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 8 de agosto de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 8 de agosto de 2025 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 07-16-23-41-42 con los soles 01 y 04.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- La Guardia Civil toma la desembocadura del Guadalquivir: más de 200 agentes se despliegan en Sanlúcar de Barrameda
- No hay dinero ni para pagos más prioritarios' y 'debería haber contrato': los avisos que recibió el alcalde de Barbate
- La brecha se agrava: un andaluz recibe 869 euros menos al año que un cántabro y 617 menos que un extremeño
- Cruzada contra las boliñas en Punta Umbría: nueve denuncias en dos días por venta ilegal en la playa incluso con menores
- Las Maldivas portuguesas están a dos horas de Sevilla: un paraíso de arenas blancas y aguas cristalinas
- Estos son los 18 mejores bares de tapas de Sevilla, para todo tipo de bolsillos y gustos
- El Ayuntamiento de Barbate denunciará 'la filtración ilegal' de los pagos irregulares a un abogado sevillano
- Ejecutan a un hombre delante de su familia en Chiclana en un ajuste de cuentas por narcotráfico