Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Demuéstralo en nuestro nuevo test de actualidad
Redacción
Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test de actualidad semanal. Cada semana seleccionamos algunas de las noticias más destacadas y te retamos a acertar. ¿Cuánto sabes de lo que ha pasado en los últimos días?
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil toma la desembocadura del Guadalquivir: más de 200 agentes se despliegan en Sanlúcar de Barrameda
- No hay dinero ni para pagos más prioritarios' y 'debería haber contrato': los avisos que recibió el alcalde de Barbate
- La brecha se agrava: un andaluz recibe 869 euros menos al año que un cántabro y 617 menos que un extremeño
- Cruzada contra las boliñas en Punta Umbría: nueve denuncias en dos días por venta ilegal en la playa incluso con menores
- Estos son los 18 mejores bares de tapas de Sevilla, para todo tipo de bolsillos y gustos
- El Ayuntamiento de Barbate denunciará 'la filtración ilegal' de los pagos irregulares a un abogado sevillano
- Lluvia de estrellas Perseidas 2025: fechas, horarios y dónde verlas mejor
- Abierto el plazo de ayudas para cambiar las ventanas o poner aire acondicionado: estos son los requisitos en Andalucía