¿Por qué poner bolas de papel de aluminio en tu congelador es el truco definitivo?
Un problema muy habitual cada verano del que puedes deshacerte con este sencillo truco
Uno de los productos esenciales de cualquier cocina es el papel de alumunio, un clásico que tiene múltiples funciones más allá de proteger alimentos, conservarlos o preparar nuestras recetas preferidas al horno. Sin embargo, en los últimos meses se ha viralizado un truco que implica el uso de bolas de papel de aluminio en nuestro congelador.
¿Por qué cada vez más personas lo hacen? ¿Qué ventajas y beneficios aporta el uso de bolas de papel de aluminio en el congelador? La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece: prevenir la acumulación de escarcha, uno de los problemas más habituales en verano.
Cómo prevenir la formación de escarcha en el congelador con papel de aluminio
Seguramente te hayas enfrentado ya a este problema: durante los meses más calurosos, es habitual que el congelador genere más humedad, y con ella, aparezcan placas de hielo que se quedan 'pegadas' en las paredes interiores del congelador.
Si queremos evitar la formación de estas placas de hielo, es donde entra en juego el truco del que muchos creadores de contenido en TikTok ya han hablado: introducir varias bolitas de papel de aluminio en las esquinas del congelador o próximas a las paredes evita este fenómeno.
¿Cuál es el motivo? El papel de aluminio termina funcionando como una barrera aislante que reduce la humedad y facilita, posteriormente, la retirada de hielo acumulado. Además, también ayuda a distribuir mejor el frío entre los alimentos, por lo que se favorece su conservación a largo plazo.
Una alternativa algo más molesta es forrar las paredes del congelador con papel de aluminio, algo que evita por completo la formación de hielo en las paredes, manteniendo el electrodoméstico en perfecto estado.
Ahora bien, no pienses que empleando este truco te libras de la limpieza: esta sigue siendo un procedimiento obligatorio y recurrente.
