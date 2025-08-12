En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | La Junta de Andalucía apunta a un origen intencionado en el incendio de Tarifa
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
En Madrid, un hombre ha fallecido por el fuego declarado este lunes en Tres Cantos
A. Romero
Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Los desalojados por el incendio de Tres Cantos comienzan a regresar a sus viviendas
Las 180 personas que han sido desalojadas de sus viviendas por el incendio forestal originado la tarde de este lunes en Tres Cantos han comenzado a regresar a sus viviendas a última hora de la mañana de este martes, según ha informado la Guardia Civil. En concreto, el fuego se originó en la zona este de Nuevo Tres Cantos, y se propagó rápidamente debido a rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora. El incendio obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) ante la proximidad del fuego a las viviendas, así como movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Mañueco reunirá mañana a parte de su Gobierno para iniciar reconstrucción tras incendios: "No dejaremos a nadie atrás"
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que mañana habrá una reunión de parte de su Gobierno para iniciar los trabajos de coordinación y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, al tiempo que ha asegurado que la respuesta será "rápida y generosa" y "no dejará a nadie atrás". Mañueco, tras presidir la reunión del CECOPI en León, ha avanzado que se trata de una primera reunión "informal", es decir, no será un Consejo de Gobierno
Se prevé que asistan además del presidente, la vicepresidenta, Isabel Blanco Llamas; el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y la consejera de Agricultura, María González Corral. Así, Mañueco ha insistido en que en este encuentro se prevé avanzar un plan de actuación para la "reconstrucción" de las zonas afectadas por los incendios, tanto espacios naturales, como viviendas, instalaciones públicas o parajes como Las Médulas -Bien de Interés Cultural-.
El incendio de Tres Cantos sigue activo y el viento puede complicar su extinción
El incendio declarado este lunes por la tarde en la localidad madrileña de Tres Cantos se encuentra aún activo y preocupa la previsión metereológica de tormentas y fuertes rachas de viento a partir del mediodía que podrían complicar su extinción, según ha declarado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El incendio, que aún no está estabilizado aunque sí perimetrado, ha dejado un fallecido, que fue rescatado por los servicios de emergencias de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas con quemaduras en el 98 % de su cuerpo, y un hombre de 83 años hospitalizado con afectación torácica, además de 200 desalojados de dos urbanizaciones próximas al fuego.
La Junta de Andalucía apunta a un presunto origen intencional en el incendio de Tarifa
El incendio forestal declarado en la tarde de ayer en la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz) y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles de Atlanterra y Playa de los Alemanes, ha sido intencionado, según ha apuntado el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. El consejero de la Presidencia ha informado este martes de que, en el marco de la investigación, "todo apunta a que este incendio ha podido ser intencionado". Además, Sanz ha subrayado que otro incendio forestal declarado esta mañana en Los Caños de Meca (Cádiz) también ha sido intencionado.
La Guardia Civil detiene a una persona por provocar el incendio de Mombeltrán (Ávila)
La Guardia Civil ha detenido a una persona por provocar el incendio forestal declarado en Mombeltrán (Ávila) el pasado 29 de julio y que arrasó en torno a 2.200 hectáreas en un paraje de gran valor medioambiental, según ha informado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
- Aviso especial de Aemet: la ola de calor finalizará el miércoles pero Andalucía seguirá con las alertas
- Un fuego “muy difícil” vuelve a castigar a Tarifa: otro desalojo al límite con 2.000 evacuados en Atlanterra
- Polémica por las llamadas a la unidad de la izquierda desde Podemos: 'Hay que consultar a la militancia
- Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
- Bloques de cemento y un calor abrasador: la Avenida de la Constitución sigue sin toldos en pleno agosto
- Las fechas más esperadas por los cofrades hasta final de año: de la Virgen de los Reyes a Las Penas
- Pescar, navegar y bañarse: la piscina natural a una hora de Sevilla que conquista a quien la pisa
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Los bancos tienen defectos en su seguridad informática