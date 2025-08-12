En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España | La Junta de Andalucía apunta a un origen intencionado en el incendio de Tarifa

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

En Madrid, un hombre ha fallecido por el fuego declarado este lunes en Tres Cantos

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que afecta a Tarifa.

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que afecta a Tarifa. / EFE

A. Romero

Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aviso especial de Aemet: la ola de calor finalizará el miércoles pero Andalucía seguirá con las alertas
  2. Un fuego “muy difícil” vuelve a castigar a Tarifa: otro desalojo al límite con 2.000 evacuados en Atlanterra
  3. Polémica por las llamadas a la unidad de la izquierda desde Podemos: 'Hay que consultar a la militancia
  4. Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
  5. Bloques de cemento y un calor abrasador: la Avenida de la Constitución sigue sin toldos en pleno agosto
  6. Las fechas más esperadas por los cofrades hasta final de año: de la Virgen de los Reyes a Las Penas
  7. Pescar, navegar y bañarse: la piscina natural a una hora de Sevilla que conquista a quien la pisa
  8. Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Los bancos tienen defectos en su seguridad informática

Aemet prolonga la alerta por ola de calor hasta el lunes 18

Aemet prolonga la alerta por ola de calor hasta el lunes 18

Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"

Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"

Reducir "al mínimo" las cesáreas y fomentar el parto natural: el Macarena impulsa un protocolo para las madres

Reducir "al mínimo" las cesáreas y fomentar el parto natural: el Macarena impulsa un protocolo para las madres

El motivo por el que el nombre Reyes no se festeja el 15 de agosto

El motivo por el que el nombre Reyes no se festeja el 15 de agosto

Detenida una mujer acusada de provocar un incendio y la muerte de un hombre en Gran Canaria

Detenida una mujer acusada de provocar un incendio y la muerte de un hombre en Gran Canaria

El fallecido en el incendio de Tres Cantos intentaba salvar a los caballos de la hípica donde trabajaba

El fallecido en el incendio de Tres Cantos intentaba salvar a los caballos de la hípica donde trabajaba

El incendio de San Nicolás del Puerto avanza sin control: cortan la carretera SE-7101 y piden no acceder a la zona

El incendio de San Nicolás del Puerto avanza sin control: cortan la carretera SE-7101 y piden no acceder a la zona
Tracking Pixel Contents