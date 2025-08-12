Última hora de los incendios en España | La Junta de Andalucía apunta a un origen intencionado en el incendio de Tarifa

Mañueco reunirá mañana a parte de su Gobierno para iniciar reconstrucción tras incendios: "No dejaremos a nadie atrás"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que mañana habrá una reunión de parte de su Gobierno para iniciar los trabajos de coordinación y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, al tiempo que ha asegurado que la respuesta será "rápida y generosa" y "no dejará a nadie atrás". Mañueco, tras presidir la reunión del CECOPI en León, ha avanzado que se trata de una primera reunión "informal", es decir, no será un Consejo de Gobierno

Se prevé que asistan además del presidente, la vicepresidenta, Isabel Blanco Llamas; el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y la consejera de Agricultura, María González Corral. Así, Mañueco ha insistido en que en este encuentro se prevé avanzar un plan de actuación para la "reconstrucción" de las zonas afectadas por los incendios, tanto espacios naturales, como viviendas, instalaciones públicas o parajes como Las Médulas -Bien de Interés Cultural-.