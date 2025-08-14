No puedes imaginar por qué cobra 12 euros este bar de Ibiza: denuncian este insólito servicio

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern balear al restaurante japonés Wakame, en Ibiza, por incluir en la cuenta un cargo de 12 euros por facilitar un gancho para colgar bolsos en la mesa, sin informar previamente al cliente.

La denuncia se originó tras la queja de una usuaria en la red social X, que explicó que el cargo apareció en su ticket bajo el concepto “gancho bolsa”. Según su relato, la camarera insistió en que colocaran sus bolsos en el dispositivo pese a que inicialmente rechazaron la oferta: “La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta, pero ante su insistencia aceptamos”.

Tras la polémica generada, el establecimiento defendió que comenzó a cobrar por este accesorio después de que “muchos clientes se lo llevaran por descuido pensando que era gratis”. Afirma que el importe figura como “depósito” para evitar olvidos y que se descuenta del pago final si el cliente devuelve el gancho, salvo que decida llevárselo como recuerdo. Un «descuido» que penalizan con nada menos 12 euros, cuando este tipo de artículos pueden encontrarse en el mercado por poco más de un euro.

FACUA subraya que nadie ha denunciado haber sido obligado a usarlo, pero sí que no se informó de su coste en el momento de ofrecerlo.

La asociación considera que la práctica es abusiva y contraria a la legislación estatal y autonómica de defensa de los consumidores, ya que el dispositivo, que lleva el logotipo del restaurante, no se presenta como obsequio ni como servicio gratuito. Para cobrarlo, sostiene FACUA, el establecimiento debería informar claramente de su precio antes de que el cliente lo acepte, dejando en su mano decidir si adquirirlo o no.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece que cualquier cargo adicional debe ser aceptado expresamente y detallado con claridad. La Ley balear de protección de los consumidores prohíbe además inducir al pago de servicios accesorios no solicitados o aceptados de forma consciente.

Por todo ello, FACUA ha solicitado a la administración autonómica que investigue el caso y, en su caso, abra un expediente sancionador contra el restaurante Wakame de Ibiza.