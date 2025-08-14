Así es el tomate que solo puedes conseguir en este pueblo andaluz: puede pesar más de un kilo y es de color rosado

Las altas temperaturas que azotan sin descanso Andalucía, hacen que los platos ligeros y fríos, y las frutas, verduras y hortalizas de temporada pasen a ser los bocados más demandados y degustados para combatir el intenso calor con la cocina más refrescante. Así, productos como el tomate se convierten en un imprescindible de las mesas de toda la población debido a su intenso sabor y su versatilidad, exquisito tanto en crudo con sal y aceite como en su infinidad de combinaciones y creaciones como el tradicional gazpacho.

En Málaga ha ganado gran popularidad en los últimos años la variedad de tomate 'Huevo de Toro', pero existe otra tipología que nace únicamente de una aldea malagueña y que se ha posicionado como un verdadero manjar de la cocina andaluza.

Se trata del tomate rosa de La Indiana, una variedad poco conocida que se cultiva en la pedanía de La Indiana, una aldea situada en el municipio malagueño de Ronda. Esta variedad se distingue de las demás por su color, con un tono de piel rosa claro, así como por su enorme tamaño, que puede superar un kilo; y su forma, redonda y ligeramente achatada por el centro.

Este tomate natural de Ronda, considerado el "caviar del campo"

Además, esta tipología ha sido calificada como el "caviar del campo" por su exquisito sabor, intenso, dulce, jugoso y con una textura más carnosa que la mayoría de tomates. Sin embargo, otra de sus características hizo que este producto empezara a desaparecer de los cultivos hasta quedar casi extinto: su piel extremadamente fina, que hace que sea necesario un trato especial y cuidado desde su cultivo hasta que llega al punto de venta.

Sin embargo, hace casi una década, el Banco de Semillas de la Serranía de Ronda se propuso recuperar esta variedad, lo que ha permitido que cada vez sea más común encontrarla en huertas y fincas tradicionales y ecológicas, así como en diversos puestos de verduras y restaurantes de toda la provincia.