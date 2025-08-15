Un abogado laborista desmiente los mitos de las vacaciones de los trabajadores

Muchos trabajadores se creen lo que le dicen sus jefes y acaban perdiendo días de vacaciones. Este derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores ni se puede perder ni se puede modificar, por lo que los empleados tienen que pelear por lo que es suyo. Para que todos estén informados, el abogado laborista Ignacio De la Calzada, de Laboral Tips, ha explicado cómo deben actuar si les ocurre alguna de estas situaciones.

El verano es la época de descanso para todos, sin embargo también surgen conflictos entre trabajadores y empresas en torno al periodo de vacaciones. Aunque muchos empleados aceptan lo que les dice su jefe sin cuestionarlo, el experto ha desmontado varios mitos que vulneran derechos básicos protegidos por ley.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 38, deja claro que las vacaciones son un derecho irrenunciable, deben disfrutarse dentro del año natural, no pueden sustituirse por dinero (salvo en casos de extinción del contrato) y deben conocerse con al menos dos meses de antelación. Además, su fijación debe hacerse de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, sin imposiciones unilaterales.

Las mismas vacaciones si estás a jornada completa o parcial

Según Ignacio, "tienes exactamente los mismos días de vacaciones que una persona a jornada completa". La diferencia estará en el sueldo que cobres durante ese período, pero los días de descanso no se reducen por el tipo de jornada.

No pierdes las vacaciones si vuelves de una baja

Si has estado de baja médica y no pudiste disfrutar tus vacaciones dentro del año, tienes derecho a recuperarlas. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE respalda que este derecho se extienda hasta 18 meses después de haber terminado el año en que se generaron.

Además, el abogado recuerda que si durante el período vacacional coges la baja, las vacaciones se interrumpen y puedes disfrutarlas después. Basta con presentar el parte médico correspondiente.

No te pueden imponer las vacaciones

Las vacaciones no pueden decidirse de forma unilateral por la empresa. Si no estás de acuerdo, puedes acudir a los juzgados y te devolverán esos días. También es recomendable intentar primero una negociación directa con la empresa para llegar a un acuerdo amistoso antes de tomar medidas legales.

"No puedes irte de vacaciones la semana que viene"

La empresa debe avisarte con dos meses de antelación. Cambiarte las fechas sin acuerdo también es ilegal. "Las vacaciones requieren mutuo acuerdo, no órdenes de última hora", subraya el abogado. La empresa está obligada a respetar los plazos establecidos y garantizar que las decisiones sobre las vacaciones sean consensuadas. Si se realizan cambios unilaterales sin previo aviso, esto podría considerarse una infracción de los derechos laborales.

Conocer estos derechos es clave para no dejarse engañar y disfrutar del verano sin sobresaltos con tu empresa.