Andalucía sitúa a seis de sus universidades públicas entre las mil mejores del mundo
El sistema universitario público andaluz contará este año con la mayor financiación de su historia, 1.726 millones de euros, un 26 % más que en 2018
Seis universidades públicas de Andalucía se sitúan este año entre las mil más relevantes a nivel internacional, según el Ranking de Shanghái 2025, que clasifica a las instituciones de educación superior por su excelencia académica y científica, lo que supone que están entre el 5 % mejor del mundo.
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha informado este viernes de que la Universidad de Granada (UGR) lidera la representación andaluza y se mantiene en la horquilla de las 301-400 mejores del mundo, mientras que la Universidad de Sevilla (US) repite en la franja 401-500.
La Universidad de Jaén (UJA) mejora su posición en la clasificación regional, pasando del sexto al cuarto puesto.
En el ámbito nacional, la UGR ocupa la séptima posición y destaca en matemáticas y odontología, donde se sitúa entre las 75 mejores del mundo, así como en ingeniería y ciencias de la computación, alcanzando el top 100 global en estas áreas, en las que es la primera de España.
La Universidad de Málaga (UMA) figura en el rango 801-900, mientras que la UJA también se sitúa en esta horquilla tras haber estado en la 901-1.000 en 2024. Las universidades de Cádiz (UCA) y Córdoba (UCO) se mantienen en la franja 901-1.000, destacando la UCO entre las 50 mejores del mundo en veterinaria y ciencias agrícolas, siendo primera en España en esta última.
Otras universidades andaluzas, como la Pablo de Olavide (UPO), Almería (UAL) y Huelva (UHU), no lograron entrar en esta edición del ranking, y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) no participa debido a su especialización académica.
El sistema universitario público andaluz contará este año con la mayor financiación de su historia, 1.726 millones de euros, un 26 % más que en 2018. Además, se han destinado 21 millones adicionales para desarrollar los acuerdos sociales alcanzados en la mesa de negociación.
