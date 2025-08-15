Andalucía sitúa a seis de sus universidades públicas entre las mil mejores del mundo

Seis universidades públicas de Andalucía se sitúan este año entre las mil más relevantes a nivel internacional, según el Ranking de Shanghái 2025, que clasifica a las instituciones de educación superior por su excelencia académica y científica, lo que supone que están entre el 5 % mejor del mundo.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha informado este viernes de que la Universidad de Granada (UGR) lidera la representación andaluza y se mantiene en la horquilla de las 301-400 mejores del mundo, mientras que la Universidad de Sevilla (US) repite en la franja 401-500.

La Universidad de Jaén (UJA) mejora su posición en la clasificación regional, pasando del sexto al cuarto puesto.

En el ámbito nacional, la UGR ocupa la séptima posición y destaca en matemáticas y odontología, donde se sitúa entre las 75 mejores del mundo, así como en ingeniería y ciencias de la computación, alcanzando el top 100 global en estas áreas, en las que es la primera de España.

La Universidad de Málaga (UMA) figura en el rango 801-900, mientras que la UJA también se sitúa en esta horquilla tras haber estado en la 901-1.000 en 2024. Las universidades de Cádiz (UCA) y Córdoba (UCO) se mantienen en la franja 901-1.000, destacando la UCO entre las 50 mejores del mundo en veterinaria y ciencias agrícolas, siendo primera en España en esta última.

Otras universidades andaluzas, como la Pablo de Olavide (UPO), Almería (UAL) y Huelva (UHU), no lograron entrar en esta edición del ranking, y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) no participa debido a su especialización académica.

El sistema universitario público andaluz contará este año con la mayor financiación de su historia, 1.726 millones de euros, un 26 % más que en 2018. Además, se han destinado 21 millones adicionales para desarrollar los acuerdos sociales alcanzados en la mesa de negociación.