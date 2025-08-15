Cupón Extra de Verano de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 15 de agosto de 2025

El Sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE que ha tenido lugar este viernes 15 de agosto de 2025 y ha correspondido como primer premio al número XXXXXXX, con la serie XXXX, con 15 millones de euros. Los 10 grandes premios adicionales con 1 millón de euros cada uno corresponden a los números: XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX y XXXXXXX, serie XXX.

El Cupón Extra de Verano de la ONCE 2025, que se celebra el 15 de agosto, reparte un premio principal de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie ganadoras. Además, ofrece diez premios de un millón de euros, 119 de 40.000 euros y una amplia escala de premios menores que van desde los 1.200 euros hasta los 6 euros por acertar la última cifra.

Cada cupón cuesta 6 euros y puede adquirirse a través de los vendedores de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en la web oficial de la organización.