Sorteos
Cupón Extra de Verano de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 15 de agosto de 2025
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE de este viernes 15 de agosto de 2025
El Sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE que ha tenido lugar este viernes 15 de agosto de 2025 y ha correspondido como primer premio al número XXXXXXX, con la serie XXXX, con 15 millones de euros. Los 10 grandes premios adicionales con 1 millón de euros cada uno corresponden a los números: XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX; XXXXXXX, serie XXX y XXXXXXX, serie XXX.
El Cupón Extra de Verano de la ONCE 2025, que se celebra el 15 de agosto, reparte un premio principal de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie ganadoras. Además, ofrece diez premios de un millón de euros, 119 de 40.000 euros y una amplia escala de premios menores que van desde los 1.200 euros hasta los 6 euros por acertar la última cifra.
Cada cupón cuesta 6 euros y puede adquirirse a través de los vendedores de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en la web oficial de la organización.
- Estos dos pueblos de Sevilla y Huelva baten récord de calor: marcan la temperatura más alta del país
- Récord de temperatura en Andalucía: los cinco municipios donde más aprieta el calor este jueves
- Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: 'Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles
- Estos son los centros comerciales que abren el festivo del 15 de agosto en Sevilla y la provincia
- Santiponce, con el 51% de los terrenos de La Cartuja, estalla por el traslado del Betis: 'Parece que no pintamos nada
- El Betis bate récord: cierra la temporada de abonos en la Cartuja con 57.000 socios
- Corte total en la A-49 por un accidente en Huévar del Aljarafe
- Atlanterra queda dividida por el incendio de Tarifa: solo vuelven a casas y hoteles una parte de los evacuados