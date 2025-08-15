Ponte a prueba

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Pon a prueba cuánto sabes sobre lo que ha pasado en los últimos días

Participa en el test de actualidad semanal.

Participa en el test de actualidad semanal.

Redacción

¿Has seguido la actualidad estas dos últimas semanas? Te retamos a demostrarlo con nuestro test de noticias. Responde a las preguntas, descubre si eres un auténtico experto en información.

  1. Estos dos pueblos de Sevilla y Huelva baten récord de calor: marcan la temperatura más alta del país
  2. Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: 'Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles
  3. Estos son los centros comerciales que abren el festivo del 15 de agosto en Sevilla y la provincia
  4. Récord de temperatura en Andalucía: los cinco municipios donde más aprieta el calor este jueves
  5. Santiponce, con el 51% de los terrenos de La Cartuja, estalla por el traslado del Betis: 'Parece que no pintamos nada
  6. El Betis bate récord: cierra la temporada de abonos en la Cartuja con 57.000 socios
  7. Corte total en la A-49 por un accidente en Huévar del Aljarafe
  8. ¿Sabes qué es la lámina pegada debajo del fregadero? Tiene una función clave y no se puede quitar nunca

Nueva alerta roja de la Aemet por calor en Sevilla este fin de semana: 44 grados y noches tórridas

Tres fallecidos, carreteras cortadas, varios detenidos y más de 115.000 hectáreas quemadas por los incendios en España

Retenciones a la salida de Sevilla por un accidente en la A-49 en Benacazón

Si vas a llenar el depósito, estas son las cinco gasolineras con precios más bajos en Sevilla

Almeyda no pone excusas: "No puedo distraerme en situaciones que no dependen de mí"

Ryanair no prevé interrupciones en sus operaciones a causa de la huelga

Huelva transforma uno de sus pueblos en el mayor museo al aire libre europeo

El PSOE vincula el repunte de muertes por calor en Andalucía con "los recortes sanitarios"

