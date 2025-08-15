En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España | Los fuegos se complican en Ourense, Zamora y Cáceres y ya dejan tres muertos y más de 115.000 hectáreas quemadas

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas, el último un voluntario que permanecía ingresado en el hospital

Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio en el municipio ourensano de Larouco.

Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio en el municipio ourensano de Larouco. / AP/LaPresse

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Estos dos pueblos de Sevilla y Huelva baten récord de calor: marcan la temperatura más alta del país
  2. Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: 'Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles
  3. Estos son los centros comerciales que abren el festivo del 15 de agosto en Sevilla y la provincia
  4. Récord de temperatura en Andalucía: los cinco municipios donde más aprieta el calor este jueves
  5. Santiponce, con el 51% de los terrenos de La Cartuja, estalla por el traslado del Betis: 'Parece que no pintamos nada
  6. El Betis bate récord: cierra la temporada de abonos en la Cartuja con 57.000 socios
  7. Corte total en la A-49 por un accidente en Huévar del Aljarafe
  8. ¿Sabes qué es la lámina pegada debajo del fregadero? Tiene una función clave y no se puede quitar nunca

Sevilla renueva su promesa de amor a la Virgen de los Reyes en una procesión llena de esplendor

Sevilla renueva su promesa de amor a la Virgen de los Reyes en una procesión llena de esplendor

Detenido por acuchillar a 5 personas en una pelea multitudinaria en Tarragona

Detenido por acuchillar a 5 personas en una pelea multitudinaria en Tarragona

Moreno apunta a que el incendio de Tarifa fue intencionado: "Podía haber sido una desgracia con muchos muertos"

Moreno apunta a que el incendio de Tarifa fue intencionado: "Podía haber sido una desgracia con muchos muertos"

La princesa heredera de Tailandia, con una grave infección tras 32 meses hospitalizada

La princesa heredera de Tailandia, con una grave infección tras 32 meses hospitalizada

El Ibex 35 abre la sesión al alza y supera los 15.300 puntos

El Ibex 35 abre la sesión al alza y supera los 15.300 puntos

Alemania mantuvo 46 millones de personas empleadas en el segundo trimestre de 2025

Alemania mantuvo 46 millones de personas empleadas en el segundo trimestre de 2025

Moreno lamenta que Sánchez no llamara por el incendio de Tarifa y carga contra Puente por ser "el mamporrero oficial"

Moreno lamenta que Sánchez no llamara por el incendio de Tarifa y carga contra Puente por ser "el mamporrero oficial"

La crema reafirmante que más recomiendan los dermatólogos para acabar con la flacidez de la piel

La crema reafirmante que más recomiendan los dermatólogos para acabar con la flacidez de la piel
Tracking Pixel Contents