Muere la ex Miss Universo Kseniya Alexandrova pocos meses después de su boda

La Organización de Miss Universo ha expresado este viernes su pesar por el fallecimiento de Kseniya Alexandrova, quien representó a Rusia en la edición de Miss Universo 2017.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la institución envió sus condolencias a la familia, amigos y allegados de la modelo rusa, subrayando que su “gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia de Miss Universo y más allá”.

Alexandrova, recordada por su elegancia y compromiso, se convirtió en una de las participantes más queridas de su generación. La organización destacó que su legado servirá de inspiración “para seguir cultivando la bondad, la fortaleza y el amor”.

La noticia de su muerte ha conmocionado al mundo del certamen de belleza y a sus seguidores internacionales, que han llenado las redes sociales de mensajes de despedida y recuerdos hacia la modelo.

Los medios locales de Rusia informan de que Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, falleció tras sufrir un accidente de tráfico en la región de Tver, al oeste del país.

Según la prensa rusa, el siniestro se produjo cuando un alce se cruzó inesperadamente en la carretera por la que viajaba junto a su marido, con el que se había casado hace apenas cinco meses. El impacto provocó graves heridas a ambos.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar en unos 15 minutos y atendieron a la pareja. El esposo de la modelo sufrió una herida en la cabeza, mientras que Alexandrova presentaba una “lesión craneoencefálica abierta”, que resultó mortal.

La Organización de Miss Universo, que no ha dado detalles sobre las circunstancias de la tragedia, expresó su “profundo pesar” por la pérdida y destacó la huella imborrable que la modelo dejó en el certamen y entre quienes la conocieron.