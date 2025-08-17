El 100% de jóvenes con adicciones tiene problemas con el móvil: "Los padres están muy perdidos"

Cuando los padres piden ayuda, el problema ya está ahí. Algunos no se percataron de los primeros indicios, otros prefirieron dejarlos pasar, y las conductas de riesgo de sus hijos han terminado por asentarse. Son adolescentes con comportamientos violentos, que consumen drogas, pasan horas delante del ordenador, derrochan dinero en apuestas online o viven pegados a un teléfono móvil. Por eso es vital, tal como señalan desde Proyecto Joven -dependiente de Proyecto Hombre-, que "ante la más mínima duda, las familias levanten la mano".

Esta organización ha lanzado hace justo un mes en la capital andaluza la campaña Actúa, que pone el foco en la importancia de la prevención y la reacción por parte de los entornos de estos menores. "Nos hemos dado cuenta en estos últimos años que cuando las familias acuden a nosotros, el problema está ya instaurado", señala Gonzalo García, coordinador terapéutico en Proyecto Hombre Sevilla. "Queremos ensalzar la duda con el objetivo de que los padres no vengan solo cuando han perdido el rumbo de la educación de ese chico o esa chica".

"Analizamos cuatro áreas en los adolescentes: su tiempo de ocio, las normas y comunicación dentro de su familia, los estudios y la relación con sus iguales. Y hemos visto que cuando llegan aquí, los chicos presentan ya varias de ellas bastante desordenadas", destaca Iván Fernández, director en esta ciudad del programa Proyecto Joven. "Antes de que eso ocurra, la familia puede actuar, porque quizás luego las consecuencias de ese desorden son ya más preocupantes".

Drogas, violencia, tecnologías, apuestas

Estos no son fenónemos cerrados. Es decir: puede que detrás de una conducta violenta haya un consumo de drogas. O que en una pésima relación familiar también exista una total dependencia a las tecnologías. Los datos lo corroboran: el 100% de la población atendida en el programa Proyecto Joven "presenta un uso problemático del móvil", según el último informe de Proyecto Hombre Sevilla. Pero es que el 87% de los menores de entre 17 y 19 años acogidos por esta entidad también toman alcohol, cannabis y tabaco.

Datos de consumo de sustancias entre los atendidos por Proyecto Joven en 2024. / PROYECTO HOMBRE SEVILLA

"Y no siempre son estupefacientes: trabajamos con familias con menores de 14 años donde no hay ningún tipo de consumo. La familia percibe un desorden y las consecuencias están en la agresividad, por ejemplo", detalla Iván Fernández. "Quizás es un riesgo muy evidente cuando un joven no va a clase, pero no percibimos ese peligro cuando su única relación con otros es a través de una pantalla o cuando se pasa 10 horas con un videojuego", recalca Fernández.

"Erróneamente pensamos que los comportamientos propios de la adolescencia se irán con el tiempo. Pero no se pone el foco en que las actitudes, valores y creencias que se desarrollan en esta etapa pueden marcar completamente la vida adulta", apunta por su parte Andrea Rodríguez, trabajadora social en Proyecto Joven. "Por eso es tan importante actuar e intervenir en esta franja de edad".

La parálisis de la normalización

Muchos de estos desórdenes se pasan por alto sin mayor importancia. La causa, "la normalización que hay de las drogas, la violencia y el uso de la tecnología, que impide ver la necesidad de actuar con antelación", según Virginia Fernández, psicóloga en esta organización. "Hace unos años la familia tenía más conciencia de que experimentar con sustancias era una situación de riesgo. Ahora vemos que ha aumentado el tiempo que transcurre desde que el chico o la chica empieza a consumir hasta que pide ayuda".

De izquierda a derecha: Iván Fernández, Andrea Rodríguez, Eugenia Barroso y Virginia Fernández, terapeutas de Proyecto Joven Sevilla. / CARLOS DONCEL

También afecta, claro, que hoy la realidad es otra a la de hace décadas. "Percibimos una cosa clara: los padres están muy perdidos", asegura Gonzalo García, coordinador terapéutico en Proyecto Hombre Sevilla. "Si vemos a un chico de 16 años jugando a las tragaperras en un bar, nos alarmaría mucho. Pero si hace apuestas deportivas online o está jugando a videojuegos parece que hay una minimización de los riesgos", indica por su parte Virginia Fernández.

Al final esta parálisis, la inacción que provoca normalizar estos peligros, redunda "en un mayor deterioro en todas las áreas de vida de estos jóvenes", según Fernández. "En definitiva han pasado más años tanto de consumo como de desorden familiar sin que se actúe", insiste esta profesional. "Y ante estas situaciones no existe una respuesta estándar, porque cada una es diferente y cada modelo de educación es distinta", explica Eugenia Barroso, también psicóloga de este centro ubicado en la Ronda de Triana.

Por eso la campaña Actúa es una llamada a la acción, un tender la mano al otro para que sienta la seguridad en ese primer paso. "Aquí no juzgamos si has sido mal o buen padre. Estamos para construir y preguntarnos qué podemos hacer juntos", afirma el director del programa, Iván Fernández. Adelantarse, prevenir. En juego está el presente de tantos y tantos jóvenes, el futuro de las mujeres y los hombres del mañana.