Última hora de los incendios en España | Robles no descarta enviar más militares a los incendios como apoyo logístico

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España

El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura

Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

