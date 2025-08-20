Sorteos
Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 20 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 20 de agosto de 2025
Este miércoles 20 de agosto de 2025 se ha celebrado el sorteo de la Bonoloto y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números xxx. El número complementario ha sido el x y el reintegro, el x.
Para jugar a la Bonoloto, se requiere la selección de un mínimo de 6 números, escogidos de un rango del 1 al 49. Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los seleccione al azar. Cada apuesta cuesta 0,50 €, pero para poder participar, es necesario adquirir boletos por un valor mínimo de 1 €. Es importante destacar que, en el caso de un solo sorteo, se deben incluir al menos dos apuestas, mientras que si se planea participar en varios sorteos durante la semana, una única apuesta será suficiente.
Cada semana, se realizan sorteos todos los días las 21.30 horas, lo que brinda a los jugadores la opción de participar en el sorteo más próximo o en varios sorteos que aún no han tenido lugar en esa semana en particular. En el caso de optar por esta última alternativa, la misma combinación de números se utilizará en todos los sorteos seleccionados.
Cada sorteo de la Bonoloto consiste en la extracción de 6 números ganadores, también se extrae un número complementario y un número de reintegro, este último seleccionado al azar entre el 0 y el 9.
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el Ingreso Mínimo Vital sin necesidad de solicitarlo
- ¿Adiós al calor? No tan rápido: dos provincias andaluzas se preparan para temperaturas que sorprenden
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
- Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
- La Cartuja se prepara a contrarreloj para el debut del Betis y el alcalde asume 'problemas' en los primeros partidos
- ¿Sabes qué es la lámina pegada debajo del fregadero? Tiene una función clave y no se puede quitar nunca
- Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
- Salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metropoli de la Diputación de Sevilla: precio, cartel y fechas