Estos son los beneficios de hablar solo en voz alta según la psicología.

Hablar solo en voz alta no te convierte en una persona loca. Al contrario, es una práctica bastante común entre la población y, en realidad, está respaldada por la psicología como una herramienta poderosa para mejorar el desempeño mental, la regulación emocional y el autoconocimiento, siempre que no se convierta en algo compulsivo. También el contexto importa: hacerlo en casa suele pasar desapercibido, pero si lo hacemos cuando andamos por la calle puede atraer miradas de incomprensión.

Una de los beneficios más claros de hablar en voz alta contido mismo es la concentración. Cuando verbalizas lo que piensas o haces, reduces distracciones y mantienes el foco en la tarea que estás realizando. Esta técnica es especialmente útil en tareas complicadas o que implican varios pasos, como cocinar o trabajar con números. Además, pensar en voz alta ayuda a estructurar mejor las ideas y facilita la toma de decisiones al oír tus opciones de forma externa, como si las hablases con otra persona.

Al mismo tiempo, hay estudios que demuestran que decir cosas en voz alta puede mejorar la retención de información. Un ejemplo son los los estudiantes que repasan apuntes, leen en voz alta o se explican el tema a sí mismos. Recitar o descrbir activamente facilita la comprensión y ayuda a recordar conceptos y datos importantes.

Eficaz contra el estrés

Hablar solo también ofrece beneficios importantes a nivel personal. Puede ayudarte a tranquilizarte en momentos de tensión o estrés mediante frases como “Todo estará bien” o “Puedo con esto”. Es una forma efectiva de liberar tensión, procesar emociones o validar tus sentimientos sin depender de nadie más.

Por otra parte, expresar tus ideas en voz alta también mejora tus habilidades sociales y comunicativas y ayuda a ganar confianza a la hora de hablar en público. También tiene un impacto positivo en nuestra salud mental, ya que al hablar contigo mismo, puedes entenderte mejor y conocer lo que piensas.