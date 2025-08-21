El PP desmiente a Vox y niega que se haya cancelado un rezo islámico en la Región de Murcia

Desencuentro entre PP y Vox a costa de la celebración de actos islámicos en Las Torres de Cotillas. El concejal de Vox de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento, Pablo Alberto Ruiz, ha anunciado a primera hora de la mañana haber cancelado un acto islámico previsto en el polideportivo municipal "que había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas". No obstante, horas después, los populares han desmentido a sus socios de Gobierno y han negado los hechos.

El alcalde de Las Torres, el popular Pedro José Noguera, niega "la veracidad" del comunicado de Vox a esta redacción. El regidor sostiene que no se ha denegado el uso de las instalaciones del polideportivo a la comunidad islámica del municipio para ninguna actividad y matiza que solo se denegó un cambio de horario del acto.

El Ayuntamiento recibió de la Comunidad Islámica Assalam de Las Torres un registro de entrada para el uso del pabellón deportivo municipal Mireia Belmonte el 12 de julio en horario de mañana (de 9 a 12 horas), "cuya petición de uso fue debidamente tramitada y aprobada", apuntan desde el Ayuntamiento. Posteriormente, la asociación solicitó también por registro de entrada trasladar ese uso a horario de tarde (de 14 a 18 horas), pero el Consistorio le comunicó que no era posible al estar cerrada esta instalación las tardes de julio y agosto.

Ante esto, a finales de la mañana del 11 de julio "la propia asociación procedió a anular la reserva por motivos internos". Por tanto, "no es cierto lo que ha trascendido respecto a la utilización del pabellón deportivo, tal y como ha informado el concejal de Vox. La documentación oficial registrada así lo acredita", insisten desde el consistorio, que recuerda que Assalam recibió en abril de 2024 la cesión del pabellón deportivo municipal Mireia Belmonte para el rezo del fin del Ramadán.

En el comunicado emitido por Vox a las 7.36 horas de la mañana indicaban, en palabras del concejal Ruiz, que “donde gobernamos no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos”. Desde el Ayuntamiento responden que "todas las solicitudes de uso registradas son atendidas conforme a la normativa vigente y a la disponibilidad de los espacios".

Desde Vox de Las Torres han reiterado su compromiso "con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos". “Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio”, ha expuesto el edil de Seguridad Ciudadana.

“Somos un municipio pacífico donde coexistimos con todo tipo de religiones y donde esa convivencia no supone ningún inconveniente ni ha acarreado ningún incidente. Ni el Ayuntamiento ni este alcalde tiene ningún problema con ninguna comunidad por su religión, todas son tratadas por igual. Y mientras yo sea alcalde así seguirá siendo. Todos somos personas y en este municipio todos tenemos cabida”, afirma el alcalde Pedro José Noguera.

El PP gobierna en Las Torres con el apoyo de Vox

El resultado de las elecciones municipales de 2023 dejó al PSOE como el partido más votado en Las Torres de Cotillas, con 10 escaños, pero el PP, que consiguió 7, gobierna en el municipio gracias al apoyo de Vox, que obtuvo 4.

El PSOE pide acceder al informe de concesión del polideportivo para uso público

Desde el PSOE de Las Torres han solicitado el acceso al informe de cesión del espacio público para comprobar su legitimidad. "Igualmente, si Vox ve un acto de ilegalidad en sus compañeros de Gobierno, lo que tiene que hacer es denunciarlo y, si no están de acuerdo con ellos, salirse del Ejecutivo local", indican fuentes socialistas.

"Parece más un afán de protagonismo y de intentar generar confusión y volver a saltar a la opinión pública por parte de Vox que de preocuparse realmente por la legalidad o no del asunto", sostienen desde el PSOE, y añaden que "resulta curioso que ellos achaquen la cancelación a una ilegalidad cuando son los primeros que incurren a ella porque su intento de vetar actos islámicos va en contra de la Constitución, que recoge la libertad de culto".

"Si no están de acuerdo con sus socios de Gobierno que rompan el pacto y denuncien los hechos, pero que no traten de culpabilizar a un colectivo", insisten desde el Partido Socialista.

Por su parte, desde la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) aseguran que van a valorar lo ocurrido y tratar de impugnarlo judicialmente si así corresponde. "Bajo el amparo de cualquier excusa ven la forma de dificultar que realicemos nuestros actos religiosos, cuando deberían facilitarlo", denunció Mounir Benjelloun, presidente de la organización, antes de conocer que el Partido Popular negaba los hechos.

"Esta persecución empieza en pequeñas cosas y terminará escalando a otros niveles", lamentó Benjelloun, quien recuerda los altercados racistas de Torre Pacheco y añadió que "esta ya no es la España que conocíamos".

Moción para vetar los actos islámicos en Jumilla

Vox y PP han estados envuelto en polémica recientemente por su moción, aprobada en pleno del Ayuntamiento, para vetar los actos islámicos en instalaciones deportivas municipales de Jumilla.

La medida despertó un fuerte rechazo social por parte de un sector de la población de todo el país, que salió a las calles de varias comunidades autónomas a manifestarse en contra. Además, el Gobierno central, a través de la Delegación del Gobierno en la autonomía, envió un requerimiento al consistorio para que anule el controvertido acuerdo, impulsado por Vox y apoyado por el PP.