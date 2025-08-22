Fuegos forestales

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca).

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca). / EFE

EFE

Valladolid

Un hombre ha muerto este viernes en el incendio de Cipérez, en Salamanca. Se trata de la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto de España en las últimas semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
  2. Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
  3. Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre
  4. Estas son las tres ciudades andaluzas que se han colado entre las más queridas de España: 'Hay muchos motivos
  5. Prohibido el baño en Los Lagos del Serrano: Guillena recuerda las normas del pantano tras el ahogamiento de un joven
  6. Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
  7. La Junta tramita la venta directa a empresas de las villas turísticas sin uso tras no conseguir adjudicarlas en subasta
  8. Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Una estadounidense que vive en Almería explota con lo que sucede en España: "Me dicen que me vaya"

Una estadounidense que vive en Almería explota con lo que sucede en España: "Me dicen que me vaya"

Sin parking en La Cartuja: agotadas las plazas gratis junto al estadio para los socios del Betis

Sin parking en La Cartuja: agotadas las plazas gratis junto al estadio para los socios del Betis

Flamingo: así es el nuevo misil ucraniano capaz de alcanzar un objetivo a 3.000 kilómetros de distancia

Flamingo: así es el nuevo misil ucraniano capaz de alcanzar un objetivo a 3.000 kilómetros de distancia

'Vuelta al cole' en Andalucía: las familias tienen previsto gastar una media 342 euros

'Vuelta al cole' en Andalucía: las familias tienen previsto gastar una media 342 euros

Vídeo | El Alcázar de Sevilla se blinda contra el fuego

Vídeo | El Alcázar de Sevilla se blinda contra el fuego

ESPECIAL MULTIMEDIA | Poliamor, relaciones abiertas... los nuevos modelos de pareja

ESPECIAL MULTIMEDIA | Poliamor, relaciones abiertas... los nuevos modelos de pareja

Prohens lamenta la "falta total de humanidad" del Gobierno con los menores inmigrantes

Prohens lamenta la "falta total de humanidad" del Gobierno con los menores inmigrantes
Tracking Pixel Contents