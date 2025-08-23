La insólita reacción de un jubilado al recibir la primera pensión: "Una buena y maravillosa paga"

La pensión de jubilación es una de las ayudas más importantes para los ciudadanos. Una medida que está dirigida para todos aquellas personas que ya han dejado de trabajar. Sin embargo, la gestión de esta ayuda siempre genera mucha controversia, debido a que los cambios suelen ser constantes.

El último de ellos en España fue muy polémico, pues la Seguridad Social empeoró las condiciones para los trabajadores que veían próxima su jubilación. El organismo redefinió la edad de retiro en función de las necesidades demográficas y económicas del país.

No cabe duda de que uno de los momentos más esperados por los trabajadores es la jubilación. Por ello, el usuario de TikTok @justsanchez1compartió en redes sociales su caso. Él tiene 62 años y se jubiló el 22 de abril de 2025, pero antes tuvo que pasar por el Tribunal Médico para conseguir jubilarse.

Justo tuvo la suerte de dejar de trabajar de por vida tres días antes del 25, una fecha que es muy especial para los pensionistas, debido a que se cobra la pensión. A pesar de que solo llevaba tres dias como jubilado, el usuario de TikTok se sorprendió al recibir la paga.

"Me ha quedado con una buena y maravillosa pensión", admitió en TikTok. No obstante, reconoció que lleva mucho tiempo trabajando, concretamente 35 años cotizando en la Seguridad Social.

Aunque, en dos regímenes al mismo tiempo: "He estado trabajando tanto en la rama general como he estado al mismo tiempo a través de autónomos".

No cobró toda la totalidad, ya que solo desde el día 22 hasta el 31: "Pero, ya el mes que viene, que ya cobraré el mes entero, ya tendré una buena paga".

Ahora que ya se encuentra totalmente jubilado, tiene claro que "lo que voy a hacer es descansar tranquilamente", pues tiene una finca única para desconectar. El hombre acabó confesado en redes sociales que "estoy muy contento".

El vídeo no pasó desapercibido en redes sociales, y los usuarios de la red social no han perdido la oportunidad de compartir su punto de vista: "Tampoco son tantos años, yo con 60: tengo 39 cotizados" o "Pues ahora, toca disfrutar de tu pensión bien merecida".