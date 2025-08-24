En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España | Un domingo de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

Ya han ardido 403.171 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
  2. El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
  3. Muere el joven forcado Manuel Trindade tras la grave cogida sufrida en Campo Pequeño
  4. La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
  5. Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?
  6. Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación
  7. Los béticos y La Cartuja se entienden bien: ni entrada ni salida del estadio fueron traumáticas
  8. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 23 de agosto de 2025

Última hora de los incendios en España | Un domingo de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

Última hora de los incendios en España | Un domingo de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

Demasiados y más viejos

Demasiados y más viejos

Estabilizado un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego

Estabilizado un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego

El Infoca se despliega en un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego

El Infoca se despliega en un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego

Antonio Molina, experto en adicciones: "Los esteroides anabolizantes serán un gran problema en unos años"

Antonio Molina, experto en adicciones: "Los esteroides anabolizantes serán un gran problema en unos años"

El comercio del Centro encara septiembre entre obras: "Son necesarias, pero que acaben pronto"

El comercio del Centro encara septiembre entre obras: "Son necesarias, pero que acaben pronto"

Vídeo | Las vallas y excavadoras invaden Sevilla, una ciudad que vuelve de vacaciones con 50 obras en sus calles

Vídeo | Las vallas y excavadoras invaden Sevilla, una ciudad que vuelve de vacaciones con 50 obras en sus calles
Tracking Pixel Contents