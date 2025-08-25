Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 25 de agosto de 2025
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este lunes 25 de agosto de 2025
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este lunes 25 de agosto de 2025 y ha correspondido al número xxx, con la serie xx.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más
- Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- Retenciones kilométricas para volver a Sevilla de las playas de Cádiz y Huelva
- Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación
- Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones