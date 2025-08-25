Última hora de los incendios en España | La situación de los fuegos mejora aunque el riesgo de nuevos fuegos es muy alto

Los bomberos controlan los fuegos del Occidente tras una noche de angustia en la localidad asturiana de Genestoso

Ha sido una noche de angustia, y ya van doce, pero ya está solucionado. Hicieron un cortafuegos y ahora vemos un poco de verde al final del túnel, incluso vemos el sol. Lo necesitábamos", aseguraba en la tarde de este domingo Mónica Magadán, vecina de Genestoso. Cuando los vecinos de este pueblo de 50 habitantes de Cangas del Narcea ya creían que el fuego se había alejado definitivamente, el viento del sur cambió las tornas y dejó las llamas a veinte de metros de las casas. El Principado tuvo que echar mano de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se unió a eso de la una de la madrugada de este domingo a las tareas de extinción.

"Esto aún no ha terminado", había avisado el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella. Y vaticinaba que los vecinos pasarían "tiempos difíciles". La noche del domingo fue muy larga, y el fuego mantuvo en vela a los vecinos. Para salvar el pueblo hubo que rodearlo literalmente de fuego técnico. Los contrafuegos impidieron la entrada de las llamas a la localidad. También se utilizó la misma técnica para frenar este mismo incendio en la localidad somedana de Villar de Vildas. En este frente trabajaron Bomberos de Asturias, los bomberos procedentes de Grecia y efectivos de la UME, además de dos empresas forestales y dos helicópteros de Bomberos de Asturias y una retroaraña.

