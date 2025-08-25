En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | La situación de los fuegos mejora aunque el riesgo de nuevos fuegos es muy alto
Nuevos incendios forestales mantienen a 716 personas evacuadas de 12 poblaciones en León
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Declarado de madrugada un incendio forestal en el término de Alhama de Granada
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha movilizado un dispositivo conformado por medios aéreos y terrestres para combatir un incendio forestal declarado durante la madrugada de este lunes, 25 de agosto, en el término municipal de Alhama de Granada.
En concreto, el incendio se ha declarado sobre las 4,35 horas de la madrugada de este lunes en el paraje 'Ventas de Zafarraya' del citado término municipal granadino, según ha informado el Infoca desde su cuenta oficial en la red social 'X'.
Tres incendios están activos en Ourense tras el foco declarado el domingo en Avión
Galicia tiene este lunes tres incendios forestales activos, todos en la provincia de Ourense, donde el domingo surgió un nuevo fuego en el municipio de Avión, y presenta evolución favorable el de Chandrexa de Queixa, con solo un foco activo.
El último balance de Medio Rural actualiza la superficie quemada en Avión, con un fuego declarado la tarde del domingo en la parroquia de Nieva que ha arrasado 70 hectáreas.
Aemet advierte del peligro muy alto o extremo de incendios en el norte y este peninsular
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte hoy de nuevo, del peligro "muy alto o extremo" de incendios que persiste en amplias zonas del norte y este peninsular, y pide un día más a la población que extreme las precauciones, en un mensaje en la red social X.
Según los pronósticos meteorológicos, una dana situada en el sudoeste de la península con incertidumbre acerca de su trayectoria se desplazará previsiblemente por el sur peninsular y provocará hoy chubascos y/o tormentas localmente fuertes en Pirineos y posiblemente también en otros puntos del tercio este.
Castilla y León mantiene seis incendios de gravedad máxima pese a la evolución positiva
Castilla y León inicia la tercera semana luchando contra los incendios forestales con seis fuegos que se mantienen en índice de gravedad potencial 2, el nivel máximo, y dos declarados este mismo domingo, tras una evolución positiva que ha permitido bajar de nivel otros seis aunque la subida de las temperaturas, acompañada de una caída de la humedad y el viento, vuelve a complicar la situación.
León continúa centrando las preocupaciones con cinco incendios de nivel 2, los declarados en Fasgar, La Baña, Igüeña, Garaño y Molinaseca -con evolución favorable-, estos dos últimos surgidos este domingo, con gran virulencia y que obligaron a desalojar once localidades, lo que eleva a doce el número de evacuadas con más de 700 afectados.
Los bomberos controlan los fuegos del Occidente tras una noche de angustia en la localidad asturiana de Genestoso
Ha sido una noche de angustia, y ya van doce, pero ya está solucionado. Hicieron un cortafuegos y ahora vemos un poco de verde al final del túnel, incluso vemos el sol. Lo necesitábamos", aseguraba en la tarde de este domingo Mónica Magadán, vecina de Genestoso. Cuando los vecinos de este pueblo de 50 habitantes de Cangas del Narcea ya creían que el fuego se había alejado definitivamente, el viento del sur cambió las tornas y dejó las llamas a veinte de metros de las casas. El Principado tuvo que echar mano de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se unió a eso de la una de la madrugada de este domingo a las tareas de extinción.
"Esto aún no ha terminado", había avisado el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella. Y vaticinaba que los vecinos pasarían "tiempos difíciles". La noche del domingo fue muy larga, y el fuego mantuvo en vela a los vecinos. Para salvar el pueblo hubo que rodearlo literalmente de fuego técnico. Los contrafuegos impidieron la entrada de las llamas a la localidad. También se utilizó la misma técnica para frenar este mismo incendio en la localidad somedana de Villar de Vildas. En este frente trabajaron Bomberos de Asturias, los bomberos procedentes de Grecia y efectivos de la UME, además de dos empresas forestales y dos helicópteros de Bomberos de Asturias y una retroaraña.
Lea aquí toda la información
Bomberos de temporada alta: el 80% solo trabaja durante cuatro meses al año
Las horas a veces pasan despacio en los puestos de vigilancia, esas torres que vemos en medio de algunos parajes. Otear el horizonte puede parecer un trabajo aburrido y sencillo, pero es increíblemente necesario. Son ellos, los vigilantes que están allí apostados, los primeros que dan la voz de alarma en caso de incendio. Son el primer eslabón de una cadena que en las últimas dos semanas se está dejando la vida para apagar unas llamas que están convirtiendo en cenizas miles de hectáreas en la provincia.
Lea aquí toda la información
Lo que el fuego arrasa por dentro: los destrozos psicológicos de los incendios
Tristezas, insomnios o miradas perdidas. Detrás del humo quedan personas enfrentadas a un duelo que no se mide en hectáreas, sino en silencios. Son los rescoldos emocionales de lo que arrasa un incendio: recuerdos, legados familiares o pertenencias devastadas por las llamas. Desde el cerezo en el que aprendiste a trepar a los árboles a la casa construida por la familia o la granja que atesoraba el esfuerzo de dos generaciones.
Perder vivienda, pertenencias, recuerdos o incluso el medio de vida en un incendio supone, en palabras de la psicóloga Ana Núñez, coordinadora del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, enfrentarse a un proceso de duelo. Su intensidad y duración dependerá de múltiples factores: desde cómo ocurrieron los hechos y el valor sentimental o económico de las pérdidas, hasta la vulnerabilidad social, los recursos y el apoyo recibido.
Lea aquí toda la información
Incendiarios, más maldad que locura
¿Quién o qué prende los fuegos en Galicia? ¿Está demostrado que la "mayoría" son intencionados? ¿Cuántos de los detenidos son pirómanos? Quizás en la respuesta a un puñado de interrogantes se encuentra la solución al enigma: por qué un verano más, el monte gallego arde sin control. Un catedrático en Psicología Social, un investigador especializado en fuegos y un catedrático en Edafología y Química Agrícola ayudan a despejar la incógnita. Sin combustible en el terreno, solo con la "chispa" humana, no habría fuegos masivos. Aún así: ¿quién los enciende? (Seguir leyendo)
