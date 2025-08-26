Josep Pedrerol bronquea a Alfredo Duro tras su cogida en los encierros de San Sebastián de los Reyes: "No tenemos edad para estas cosas"

Las imágenes de Alfredo Duro cayendo en el encierro de San Sebastián de los Reyes están dando que hablar. El mítico colaborador del programa "El Chiringuito de Jugones" se dispuso a correr delante de los toros de La Palmosilla cuando sufrió una aparatosa caída quedándose a merced de las astas de los toros. Por suerte, todo quedó en un susto y las reses pasaron por lo alto causándole varios hematomas y una fuerte contusión en la cabeza.

Eso sí, unas horas más tarde Josep Pedrerol quiso "echarle una bronca" en el programa de Mega. Lo hizo arrancando el formato con un mensaje tras las espectaculares imágenes: "Vamos a estar pendientes del estado de Alfredo Duro, tranquilidad. Se ha pegado una leche guapa, pero va a recuperarse y a ponerse bien", comenzó anunciando a sus fieles seguidores.

La intervención no iba a quedar en mandar un mensaje de calma. El presentador catalán decidió criticar la irresponsabilidad de Alfredo Duro. "Es una faena. No tenemos edad para estas cosas, Alfredo. Estamos para estar en casa viendo la tele, salir a pasear, un poco de petanca…", afirmó Josep Pedrerol. "Vamos a intentar centrarnos. Ya te lo dice tu mujer y yo también", concluyó Pedrerol.

Como era de esperar, minutos más tarde, los compañeros del formato deportivo analizaron las imágenes del accidente en el encierro. "Él no se acuerda del golpe" expresó Cristobal Soria con el disgusto en el cuerpo tras la derrota del Sevilla ante el Getafe, mientras que Juanfe desveló que "le han dado seis puntos en la cabeza".

Alfredo Duro manda un mensaje de tranquilidad

Duro sufrió una conmoción tras la caída y también varias costillas rotas por lo que se encuentra ingresado en el Hospital de la Paz."Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia", expresó el colaborador entre risas desde el hospital mandando un mensaje de tranquilidad. "Estoy francamente bien. Hoy todo el mundo me echa la bronca...Creo que tengo varias costillas rotas y una conmoción ligera en la cabeza".

Mientras tanto, el colaborador sigue recuperándose del percance y se encuentra fuera de peligro tras el susto que sufrió en los encierros de San Sebastián de los Reyes.