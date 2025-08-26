Economía
Montse Cespedosa, experta inmobiliaria: la compraventa de viviendas "se frenará en seco"
Más de la mitad de los compradores necesitan ayuda de un familiar para dar una entrada"
La vivienda sigue siendo un gran problema para gran parte de la sociedad. Los precios desorbitados imposibilitan poder pagar la entrada a un piso y son muchos los que no disponen de ahorros, por lo que el problema no queda resuelto aunque los bancos te concedan una hipoteca.
De esto habla Montse Cespedosa, quien cuenta a mediados de julio con casi 240.000 seguidores en su Instagram. La experta en vivienda explica en uno de sus últimos vídeos cómo se encuentra la situación en este mes de julio.
Ayuda familiar para poder comprar
Cespedosa hace una instantánea rápida de los que nos encontramos en el mes de julio en la vivienda: "Más de la mitad de los compradores necesitan financiación adicional para poder dar la entrada", explica Cespedosa. "Es un récord histórico de los últimos 20 años en firma de hipotecas".
Además, Cespedosa cuenta que los precios de los pisos siguen subiendo a la velocidad de la luz: "Nadie sigue sin tomar medidas. Más de la mitad de los compradores necesitan ayuda de un familiar para dar una entrada".
"Será insostenible y frenará en seco"
Cespedosa, además, alerta de lo que puede llegar a suceder si los precios desorbitados siguen subiendo y qué consecuencias puede haber. Explica que la situación "será insostenible" y, por lo tanto, augura que el mercado "se frenará en seco".
- La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más
- Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones
- La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
- La mitad de los aparcamientos reservados por los béticos con antelación en la Cartuja se quedaron vacíos
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- El barrio de la Cruz del Campo estrenará en septiembre su parque de siete hectáreas con zonas verdes y pistas