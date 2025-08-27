El Consejo de Ministros aprueba ampliar el permiso por nacimiento a 17 semanas y retribuir parte del cuidado

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros la ampliación del permiso por nacimiento de 16 a 17 semanas y la retribución de dos de las 8 semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que este cumpla 8 años, según ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Me gustaría anunciarles que el Gobierno de coalición progresista llevará al Consejo de Ministros una ampliación histórica de los permisos de nacimiento y de cuidados, y gracias a ella los ciudadanos podrán disfrutar, a partir de ahora, de tres semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo", ha avanzado este lunes Sánchez en rueda de prensa para hacer balance del curso político.

Una "novedad importante", según ha precisado, es que las dos últimas semanas podrán disfrutarse "de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan ocho años" y podrán disfrutarlas también "de forma retroactiva" aquellas familias cuyos hijos e hijas hayan nacido a partir del 2 de agosto del año 2024.

36 semanas para las monoparentales

Además, ha precisado que las familias monoparentales, en su mayoría ("un 80%") monomarentales, es decir, encabezadas por mujeres, pasarán a tener "32 semanas de permiso por nacimiento o cuidados frente a las 16 actuales".

"Lo que quiero decir con esto es que, frente a los recortes que sufrimos en el pasado, hoy hay una ampliación de derechos constante y persistente por parte del Gobierno de España. Y, por tanto, lo que hacemos es reforzar nuestro Estado del Bienestar y también hacer beneficiario de estas políticas a las familias", ha subrayado, aunque ha añadido que es consciente de que "aún queda muchísimo trabajo por hacer". Así lo ha anunciado Pedro Sánchez después de conocerse que PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para aumentar los permisos parentales.

Según indicaban a Europa Press fuentes del partido liderado por Yolanda Díaz este lunes por la mañana, Sumar estaba manteniendo la "presión" para aprobar el Real Decreto-ley de permisos en el Consejo de Ministros de este martes, 29 de julio, y evitar la multa de Europa.