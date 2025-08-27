Detenido un hombre en Motril acusado de la muerte de su pareja de la que tenía orden de alejamiento

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Granada ha decretado el ingreso en prisión provisional para el detenido como supuesto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 54 años en Granada, tras ser trasladada desde Motril inconsciente a consecuencia posiblemente de un golpe en la cabeza.

Según han informado a EFE este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la juez ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del arrestado como presunto autor de la muerte de su esposa, ocurrida este pasado domingo en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada tras ser trasladada desde Motril, donde ocurrieron los hechos.

El juez inicialmente le atribuye al detenido los delitos de homicidio y de quebrantamiento de condena.

La Policía Nacional ha confirmado a EFE que la investigación se mantiene abierta para esclarecer las causas de esta muerte y que serán determinadas por los resultados que determine la autopsia, no descartándose que pudiera tratarse de un caso de violencia machista.

Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias del 112, el domingo sobre las 10:35 horas tuvieron que movilizar a diferentes servicios sanitarios para atender a una mujer en una vivienda ubicada en la playa de poniente de Motril, después de que se recibiera una llamada telefónica advirtiendo de que se encontraba en un estado muy grave, por lo que se activó también a la Policía Nacional.

Una vez personados los servicios sanitarios del 061, trasladaron a la víctima al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde falleció horas más tarde y donde fue detenido su pareja.