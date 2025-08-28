Iberdrola cuenta con más de 1.300 puntos de recarga operativos en Andalucía

Iberdrola ha alcanzado los 1.328 puntos de recarga operativos en Andalucía, y suma ya 2.600 rápidos y ultrarrápidos en toda España, tanto en su red propia como en la de Iberdrola | bp pulse. En total, supera los 9.600 puntos de recarga en el país, consolidando así su liderazgo como la mayor red de recarga pública tanto en la comunidad como a nivel nacional. De esos más de 1.300 puntos, 361 se ubican en la provincia de Málaga, 244 en Sevilla y 209 en Granada.

Todos los puntos de recarga de la compañía cuentan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOs). Con ello, además de avanzar en la electrificación, modelo energético más eficiente de movilidad, Iberdrola impulsa la transición hacia un sistema independiente de combustibles fósiles.

La extensa red pública de Iberdrola permite recorrer tanto carreteras primarias como secundarias y entornos urbanos o rurales, con estaciones rápidas y ultrarrápidas que en menos de quince minutos pueden recargar hasta un 80% la batería, siempre que el modelo de vehículo lo permita.

El pionero plan de movilidad de Iberdrola, en marcha desde 2016, tiene como objetivo facilitar la recarga en todos los ámbitos: pública, residencial, empresas y aparcamientos. En Andalucía, la compañía ha llevado esta infraestructura tanto a grandes ciudades como a municipios más pequeños, de manera que los usuarios de vehículo eléctrico puedan recorrer la comunidad con plena seguridad y sin dificultad.

Para facilitar la accesibilidad, Iberdrola pone a disposición de los conductores su aplicación de movilidad, la más valorada del sector, que permite localizar los puntos cercanos, conocer su estado en tiempo real, reservar, pagar con tarjeta bancaria, RFID o cualquier tarjeta registrada en la app, consultar el histórico de consumos o establecer rutas óptimas en los viajes. Además, ofrece notificaciones del fin de la recarga y acceso a una comunidad de usuarios con información útil y novedades del sector.

Movilidad eléctrica

Iberdrola apuesta por la movilidad eléctrica como pieza clave para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia un modelo energético sin emisiones, que permita mejorar la calidad del aire en las ciudades andaluzas.

La compañía impulsa así la transición energética, un proceso que transformará nuestra forma de generar y consumir energía, y en el que el transporte desempeña un papel clave al ser el principal emisor de gases de efecto invernadero.

En este contexto, Iberdrola se consolida como un actor fundamental en el despliegue de soluciones de movilidad eléctrica en Andalucía, con acuerdos con administraciones, instituciones y empresas, ofreciendo además soluciones a medida como el suministro de energía verde a través de PPAs, autoconsumo, bombas de calor o la electrificación de procesos industriales.