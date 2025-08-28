La pócima mágica de Carlos Alcaraz para ser siempre el mejor: la puedes tomar tú también

El tenista Carlos Alcaraz ha llegado a lo más alto gracias a tomar esta bebida durante sus partidos. El ganador de Roland Garros tiene una fórmula secreta que le ayuda a superar sus momentos más difíciles y a sobreponerse a lesiones y calambres. Aunque parezca todo muy profesional, este jugo lo puedes beber tú mismo en casa, y es muy sano, según los expertos.

El tenis es un deporte que requiere de explosividad, agilidad y aguante, tres rasgos que no le faltan a Carlos Alcaraz, pero que al común de los mortales le pasan factura nada más hacer un pequeño sprint o al acelerar un poco tu cuerpo. Sin embargo, a pesar de su fortaleza física, el murciano tiene un simple truco para combatir los calambres y dolores musculares que le dan durante el partido.

La pócima mágica es el jugo de pepinillos

Seguro que en los últimos días has escuchado mucho este famoso jugo de pepinillos, el brebaje que bebe Carlos Alcaraz y que se ha hecho más popular tras vencer sobre la tierra de París. Este es es un líquido ácido y salado que se obtiene de los pepinillos encurtidos, y aunque a menudo se consume como bebida deportiva o remedio casero, existen investigaciones que sugieren que el jugo de pepinillos ofrece ciertos beneficios para la salud.

Estos son los beneficios del jugo de pepinillos:

Reduce los calambres musculares: Un estudio publicado en la revista "Medicine & Science in Sports & Exercise" encontró que el jugo de pepinillos era más efectivo para aliviar los calambres musculares que el agua o no beber nada. Se cree que el ácido acético del jugo de pepinillos ayuda a bloquear las señales que causan los calambres.

Un estudio publicado en la revista "Medicine & Science in Sports & Exercise" encontró que el jugo de pepinillos era más efectivo para aliviar los calambres musculares que el agua o no beber nada. Se cree que el ácido acético del jugo de pepinillos ayuda a bloquear las señales que causan los calambres. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre: Algunos estudios sugieren que el jugo de pepinillos puede ayudar a mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina, lo que podría ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Esto podría ser beneficioso para personas con diabetes o prediabetes.

Algunos estudios sugieren que el jugo de pepinillos puede ayudar a mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina, lo que podría ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Esto podría ser beneficioso para personas con diabetes o prediabetes. Mejora la resaca: Los pepinillos son una buena fuente de electrolitos, como el sodio y el potasio, que se pueden perder a través del sudor y la diarrea. Reponer estos electrolitos puede ayudar a aliviar los síntomas de la resaca, como la deshidratación, el dolor de cabeza y la fatiga.

Los pepinillos son una buena fuente de electrolitos, como el sodio y el potasio, que se pueden perder a través del sudor y la diarrea. Reponer estos electrolitos puede ayudar a aliviar los síntomas de la resaca, como la deshidratación, el dolor de cabeza y la fatiga. Mejora la salud intestinal: El jugo de pepinillos es un producto fermentado, lo que significa que contiene probióticos, bacterias beneficiosas que pueden mejorar la salud intestinal. Los probióticos pueden ayudar a digerir los alimentos, absorber nutrientes y fortalecer el sistema inmunológico.

El jugo de pepinillos es un producto fermentado, lo que significa que contiene probióticos, bacterias beneficiosas que pueden mejorar la salud intestinal. Los probióticos pueden ayudar a digerir los alimentos, absorber nutrientes y fortalecer el sistema inmunológico. Facilita la pérdida de peso: Algunos estudios sugieren que el vinagre, un ingrediente principal del jugo de pepinillos, puede aumentar la sensación de saciedad y reducir el apetito, lo que podría ayudar a perder peso.

El jugo de pepinillos es alto en sodio. Las personas con presión arterial alta o problemas renales deben consultar con su médico antes de consumirlo en grandes cantidades. En general, el jugo de pepinillos puede ser una bebida segura y beneficiosa para algunas personas. Sin embargo, es importante consumirlo con moderación y hablar con un médico si tiene alguna condición médica subyacente.