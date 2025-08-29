Sorteos
Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 29 de agosto de 2025
Este es el número ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 29 de agosto de 2025
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 29 de agosto de 2025 y ha correspondido al número 85.382 con la serie 063.
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 € el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 € si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 € a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.
Una novedad importante en este juego es que ahora, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón tienen premio, lo que aumenta las oportunidades de ganar para los participantes.
La emisión del Cuponazo consta de 100.000 números de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie que varía entre el 1 y el 135.
El Cuponazo de la ONCE se distingue por ofrecer una amplia gama de premios. Si se aciertan las cinco cifras, hay un premio; lo mismo ocurre si se aciertan las 4 primeras o las 4 últimas cifras, las 3 primeras o 3 últimas, las 2 primeras o 2 últimas, o incluso si se acierta solo la primera o última cifra.
El premio más codiciado es de 6.000.000 €, que se otorga a aquellos que acierten los cinco números y la serie. Este emocionante sorteo se lleva a cabo todos los viernes, siempre por el precio de 3 €.
- Antony se queda en Triana: noveno fichaje del Real Betis Balompié
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- El lehendakari pide al presidente de la Junta de Andalucía 'menos ruido' sobre el reparto de migrantes
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- ¿Qué es y hasta cuándo va a durar el mar de fondo en las playas de Cádiz?
- Estos son los jugadores libres que están sin equipo: el Sevilla FC tiene un ojo en estos futbolistas
- Gigot gana fuerza en el duelo con Diego Carlos para reforzar la defensa del Sevilla