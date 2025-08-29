Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 29 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 29 de agosto de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 29 de agosto de 2025 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 3, 5, 19, 23 y 48 con los soles 1 y 5.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Antony se queda en Triana: noveno fichaje del Real Betis Balompié
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- El lehendakari pide al presidente de la Junta de Andalucía 'menos ruido' sobre el reparto de migrantes
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- ¿Qué es y hasta cuándo va a durar el mar de fondo en las playas de Cádiz?
- Estos son los jugadores libres que están sin equipo: el Sevilla FC tiene un ojo en estos futbolistas
- Gigot gana fuerza en el duelo con Diego Carlos para reforzar la defensa del Sevilla