Última hora de los incendios en España: Mejora el incendio de Fasgar (Bierzo) y aparece uno nuevo de nivel 2 en León

El operativo de extinción de incendios de Castilla y León ha mostrado su alegría por la evolución de los fuegos que asolan las provincias de León y Zamora, con una evolución favorable de todos ellos, salvo el de la localidad leonesa de Fasgar, que es el más activo de los cinco incendios que mantienen el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial.

En Galicia, la ola de incendios que azotan la comunidad desde hace dos semanas, parece que empieza a dar tregua.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Castilla y León mantiene 16 incendios activos, 10 de gravedad y 4 declarados este jueves Castilla y León mantiene activos 16 incendios forestales, con cinco de nivel 2 de gravedad, entre los que preocupa el de Fasgar-Igüeña (León), que sigue avanzado impulsado por el viento, y otros cinco de nivel 1, a los que se suman seis activos sin peligro, tras un jueves en el que se declararon cuatro nuevos fuegos, el más grave uno intencionado en Berlanga del Bierzo, por el que hay un detenido. La evolución de los incendios sigue siendo favorable, si bien el viento continúa causando reactivaciones que complican las labores de extinción y es especialmente intenso en Fasgar, fuego de gestión conjunta con el de Igüeña, que mantiene mucha actividad y avanza impulsado por rachas de hasta 50 km/h.

Declarado nivel 1 de emergencia por un incendio en Bédar y Lubrín (Almería) que provoca cinco desalojados La Junta de Andalucía ha declarado el nivel 1 de emergencia por un incendio forestal que afecta a los términos municipales de Bédar y Lubrín, en la provincia de Almería. El fuego ya ha provocado el desalojo de cinco personas en esta zona de la Sierra de los Filabres. El servicio de atención de incendios forestales de Andalucía (Infoca) ha desplazado a la zona 11 grupos de bomberos forestales y cinco autobombas, según ha informado a través de su perfil de la red social X.

Los brigadistas que negaron el saludo a Mañueco: "Nos faltan medios" No los dejaban regresar al recinto del Cecopi por el cerco de seguridad impuesto por la visita de los reyes tras retornar a la base para el descanso en su turno de trabajo. Solventada la prohibición, la brigada de Villardeciervos y los dos trabajadores de la "Charlie" (autobomba) pidieron expresamente saludar a los monarcas. La imagen servida por la Casa Real reflejó el momento en que Chema y Fran negaron el saludo al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El rostro serio y duro de Fran en las imágenes sorprende porque es una persona que sonríe y tiene buen trato con el público. Su frase al presidente autonómico, censurando "el despilfarro" con que fueron calificados por el consejero, estaba guardada en la memoria de los bomberos del monte y de todos los habitantes de la Sierra de la Culebra y Sanabria tras los incendios. Lea aquí toda la información

Galicia incrementó un 35% el gasto en prevención de incendios en la última década Cuando el monte arde se repite el mantra de que los incendios se apagan en invierno. Pero, ¿se invierte poco en prevención? La Consellería de Medio Rural tiene presupuestados para este año 50,5 millones de euros en actuaciones para evitar fuegos. Se trata de un 35 por ciento más que hace una década. De hecho, hay ya un mayor esfuerzo económico en medidas preventivas que en extinción. La Xunta de Galicia reservó para este año 39,1 millones dirigidos al dispositivo de lucha contra el fuego. En todo caso, el departamento que dirige María José Gómez reconoce que hacer frente a la devastadora ola deincendios de agosto le saldrá más caro pues ha tenido que inyectar más fondos, si bien aún no ha cuantificado el importe final. Lea aquí toda la información

Visita de los Reyes a Cáceres Felipe VI y doña Letizia iniciarán su visita al municipio de Rebollar (valle del Jerte), cuyos 200 vecinos fueron desalojados, y posteriormente se trasladarán a Cabezabellosa, en la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, que enlaza con el valle del Ambroz . Sus habitantes también tuvieron que abandonar sus casas, una medida que asimismo se acometió en Jarilla y Villar de Plasencia, ademá de en viviendas aisladas de Navaconcejo, Cabezuela del Valles y Jerte. La visita finalizará en Hervás, en pleno valle del Ambroz, cuyos habitantes quedaron confinados.

Los reyes visitan hoy zonas afectadas por el incendio de Jarilla (Cáceres) Los Reyes visitan este viernes diversas zonas de los valles cacereños del Jerte y Ambroz afectadas por el incendio forestal de Jarilla, considerado el más virulento de la historia más reciente de Extremadura y que asoló 17.350 hectáreas. Los reyes quieren conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población, según explica Casa Real en su convocatoria de prensa.

Incendios en Zamora: un nuevo fuego en la localidad de Malillos da al traste el lento avance en Porto Los avances que poco a poco se van logrando en el combate del incendio forestal de Porto (Zamora), que ha cumplido quince jornadas activo y mantiene el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial, se han visto frustrados este jueves por la tarde al declararse un nuevo incendio en la provincia, esta vez en la comarca de Sayago, que ha obligado a redoblar esfuerzos de los medios de extinción. Leer más

Asturias por fin ve la luz entre el humo: 25 días de fuegos y esta superficie total quemada Las lluvias de este miércoles y este jueves han puesto fin a una pesadilla de 25 días de incendios, agravada en los últimos 15 por el viento del sur y las altas temperaturas, que llegaron a superar algunos días los 40 grados. Asturias sale no obstante menos dañada que otros territorios de esta prueba, ya que se han quemado poco menos de 7.000 hectáreas, una cifra importante, pero que palidece en comparación con los datos que vienen de otras regiones. Leer la noticia completa

Desconfinados cuatro de los cinco pueblos del incendio de Porto (Zamora), aún en nivel 2 El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ha acordado este jueves por la noche el desconfinamiento de cuatro de los cinco pueblos zamoranos cuyos vecinos debían permanecer encerrados en sus casas por el humo del incendio forestal de Porto (Zamora), que sigue en nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial tras quince jornadas activo. El Cecopi ha retirado la medida del confinamiento y las restricciones en las localidades sanabresas de Barrio de Rábano, Coso, Rábano de Sanabria y Escuredo, mientras que se mantienen en San Ciprián, según ha informado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora. Este jueves por la tarde han trabajado en la extinción trece medios aéreos, quince cuadrillas terrestres y cinco brigadas de especialistas, entre otros medios.