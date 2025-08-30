Música
Sergio Ramos se estrena como cantante solista con 'Cibeles', un canto a su madridismo
Estará disponible en todas las plataformas digitales este 31 de agosto
Sergio Ramos, exfutbolista del Real Madrid que en la actualidad en el Monterrey mexicano, anunció este sábado su primer tema en solitario, titulado Cibeles, que estará disponible en todas las plataformas digitales este 31 de agosto.
Aunque Ramos ya había colaborado anteriormente con otros artistas, como Los Yakis en No me contradigas y Demarco Flamenco en Otra estrella en tu corazón, además de haber sido confirmado el pasado abril como uno de los colaboradores del nuevo álbum del cantante mexicano Carín León, Cibeles marca su debut como solista.
Su nuevo tema parece ser un homenaje al Real Madrid y una clara declaración de su madridismo. El video de presentación, compartido este sábado en sus redes sociales, repasa algunos de los momentos más destacados del defensa con el club blanco, e incluye la copa de la Liga de Campeones, culminando con la emblemática plaza de Cibeles de Madrid, lugar de celebración de los éxitos del club.
El sevillano, de 39 años, que permaneció 15 temporadas en el club merengue, conquistó cinco Ligas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes, da así un paso más en su incursión en la música.
- Antony se queda en Triana: noveno fichaje del Real Betis Balompié
- Activadas opciones B en el Betis ante el bloqueo por Antony
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla
- El Gobierno respalda al lehendakari y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- Gigot gana fuerza en el duelo con Diego Carlos para reforzar la defensa del Sevilla