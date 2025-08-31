La batalla contra los incendios se acerca a su fin tras un mes de agosto devastador

La batalla frente a la peor oleada de incendios en España se acerca a su fin, según Protección Civil, y este sábado es el primer día, en tres semanas, en el que Castilla y León amanece sin fuegos de máxima gravedad ni vecinos evacuados por el fuego.

Galicia ha despertado también con las llamas bajo control tras el agosto más devastador en términos de incendios que ha sufrido esta comunidad en lo que va de siglo.

Esperanza y optimismo

Con palabras de "esperanza y optimismo" se ha expresado este mediodía la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en su comparecencia tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde ha subrayado que los datos objetivos de la situación determinan en estos momentos que "este terrible episodio de incendios se va cerrando".

No obstante, Barcones han explicado que existen siete focos de incendios activos, seis aún preocupantes en Castilla y León y otro en el paraje de Las Cubillas, en Lubrín (Almería), que sigue activo en el flanco oeste, en la zona de El Chive, mientras el resto del perímetro se encuentra ya contenido y frío.

Varias personas hacen una cadena humana, a 29 de agosto de 2025, en Petín, Valdeorras, Ourense. / EP

La Junta de Andalucía confía en que el incendio forestal declarado en la noche del jueves en Lubrín pueda quedar estabilizado a lo largo de la tarde de este sábado, después de que el operativo haya tenido que afrontar una noche complicada por el viento, que impidió cerrar el perímetro del fuego.

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha detallado a los medios que el dispositivo se ha reforzado a lo largo de la mañana con numerosos medios aéreos, que se suman a los terrestres, con el objetivo de atacar tanto el frente principal como las reactivaciones que se producen en distintos puntos.

Hasta el momento no ha sido necesario llevar a cabo nuevos desalojos de población y tampoco se han producido cortes en carreteras principales, aunque sí en algunas secundarias de la zona afectada.

La eurodiputada del PP Carmen Crespo ha reclamado este sábado en Almería la activación urgente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y la puesta en marcha de ayudas extraordinarias para los municipios y el sector agroganadero afectados por los incendios forestales de este verano en España.

Sin fuegos de máxima gravedad en Castilla y León

En Castilla y León, la bajada del nivel de gravedad, del 2 al 1, que acaba de aprobar el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) provincial de León para el incendio de Fasgar-Colinas del Campo, activo desde el pasado 8 de agosto, significa que la comunidad está por primera vez, desde hace más de tres semanas, sin fuegos de máxima gravedad.

Además del de Fasgar-Colinas del Campo, rebajado ahora, la Junta mantiene el nivel 1 para los incendios de Barniedo de la Reina (León), que se originó el 13 de agosto; el de Porto (Zamora) -14 de agosto-, el de Cardaño de Arriba (Palencia) -16 agosto- y el de La Baña (León) -17 de agosto-.

Siguen también activos, en nivel cero de gravedad otros incendios como el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), iniciado el 10 de agosto y considerado como uno de los de mayor extensión de los acontecidos en la Comunidad desde que hay registros -31.500 hectáreas, según la primera estimación de la Junta de Castilla y León-, y los de San Pedro de Cansoles (Palencia) -16 agosto- y Torre de Babia (León) -29 de agosto-.

Otros 14 incendios están controlados por los servicios de extinción, aunque con la consideración de activos, por los peligros de reproducción que existen, lo que lleva a mantener la vigilancia sobre estos terrenos.

Varios vecinos tratan de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025. / EP

Anoche el Gobierno autonómico levantó la medida de confinamiento en las poblaciones leonesas de Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, las últimas que quedaban en esa situación.

La provincia de León parece estabilizarse tras veinte días de intensa lucha contra el fuego, en los que ha llegado a haber hasta diez incendios con nivel IGR 2 (de especial gravedad).

La mayor extensión quemada

En Galicia, la gran oleada de incendios que la comunidad ha sufrido este mes de agosto ha arrasado unas 96.400 hectáreas, según las estimaciones de la Xunta, la mayor parte en la provincia de Ourense, por lo que 2025 es ya el año con más extensión quemada en la región en lo que va de siglo.

Los fuegos de Galicia han obligado a evacuar a 400 vecinos y a dejar confinados a más de 2.200. Ha habido 62 municipios afectados, 144 viviendas destruidas por el fuego y seis granjas calcinadas.

Aunque en la comunidad aún quedan ocho incendios activos de más de 20 hectáreas, todos se dan por controlados.

Se trata de los fuegos de Avión-Nieva (250 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha), en Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha), en Lugo.

El incendio Fasgar y delante la localidad de Espina de Tremor, a 28 de agosto de 2025. / EP

Asturias tendrá un fondo específico

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este sábado que, en los presupuestos del año que viene, habrá un fondo específico para dotar a los ayuntamientos de financiación para que puedan realizar actuaciones de protección contra incendios en las inmediaciones de los pueblos.

Barbón ha celebrado que ya no haya en Asturias ningún incendio activo y que el Cecopi haya decidido rebajar la situación de emergencia del nivel 1 al 0, pero ha hecho un llamamiento a la "prudencia", ya que "la tierra está muy caliente y puede haber riesgo de rebrote", por lo que los bomberos siguen trabajando en tareas de refresco.