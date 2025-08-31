Esto es lo que no debes hacer bajo ningún concepto si ves una cucaracha en casa: "La puedes liar y producir un desalojo"

El verano es sinónimo de calor, vacaciones y ocio, pero también de invitados de excepción como los mosquitos, las medusas y las cucarachas. Son precisamente estos últimos insectos unos de los que más rechazo y repugnancia despiertan entre las personas.

En realidad, son pequeñas e inofensivas, pero se las relaciona con la suciedad y la falta de higiene. Proliferan allí donde hay humedad y unas temperaturas lo suficientemente altas como para que estos pequeños inquilinos salgan en busca de un rincón fresco que, junto a su capacidad para colarse por cualquier recoveco y adaptabilidad, las hacen ser temidas en estos días de época estival.

Si verlas por la calle ya produce escalofríos a más de uno, ¿qué ocurre cuando las encuentras alojadas en tu propia casa? Es clave acabar con ellas lo antes posible y de manera eficaz para evitar males mayores.

¿Cómo eliminar las cucarachas?

Hay una creencia que dice que las cucarachas son capaces de reproducirse solas y, aunque tiene parte de verdad, solo es cierto para unas determinadas especies de este insecto; el resto necesitan de una fecundación entre machos y hembras. Sea como fuere, son invitados que a nadie le gusta tener en su casa, por lo que acabar con ellos se convierte en una misión primordial.

Este es precisamente el leitmotiv de un experto en plagas conocido en redes sociales como El Bicho Raro (@aprendesobreplagas), que ha compartido un vídeo advirtiendo sobre los errores que puedes cometer al tratar de erradicarlas.

"¿Ves cucaracha de las pequeñitas correteando por la cocina? Pues ni se te ocurra utilizar spray porque la puedes liar", advierte de forma tajante el experto, rechazando de plano el método quizás más recurrente para terminar con ellas.

El motivo, explica, es sencillo. "El spray puede ser útil si veis una cucaracha de las grandes y la intoxicáis ahí a muerte", dice, descartando que sea el método adecuado para los ejemplares jóvenes. En este caso, o en el supuesto de que no termines con ella, se puede producir lo que en la jerga se conoce como un desalojo.

Riesgo de desalojo

“El desalojo es un efecto que ocurre cuando le echáis spray a las cucarachas e intentan huir y esconderse. Puede ser que alguna muera, pero las que no mueren huyen a otra zona de la cocina o a otra zona de la casa y se puede expandir el problema”, explica El Bicho Raro. El problema, según sus palabras, es que las empujas a otra estancia y quizás, de tenerla controlada, pases a perderla de vista con los riesgos asociados que implica.

La alternativa para el divulgador es seguir un método "profesional y preventivo". La primera solución que recomienda, "si la infestación es muy grande", es recurrir a profesionales especializados es plagas por si hubiera asentada una colonia.

Si por el motivo que fuera esto no es posible, se deben seguir estos pasos: "Debéis comprar geles como estos [Advion Cockroach] y aplicar puntitos en las zonas por donde los veis". De esta manera, explica el experto, se ataca directamente a sus rutas habituales en el hogar y sus escondites habituales: "Suelen estar en bisagras de las puertas de los muebles, por detrás de las neveras, en las gomas de las neveras, por debajo de encimeras y rendijas y marcos de las puertas".

Y concluye, además de recalcar la importancia en la prevención siguiendo una limpieza regular de las superficies, recordando: "Si no quieres ver tu casa llena de cucarachas, no utilices spray, por dios”.