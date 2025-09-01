El influencer andaluz Pablo Garna anuncia que deja Instagram para ingresar en un seminario: "Lo único que quiero es ser santo"

Se llama Pablo García Navarro. Es de Granada, modelo y creador de contenido además de acumular 650.000 seguidores en Instagram. El influencer de 35 años ha anunciado este domingo que deja esta red social por un motivo que ha llamado la atención: ingresará en un seminario para ser sacerdote en unos años.

La noticia la dio a través de un emotivo reel de más de cinco minutos, grabado frente al mar, en el que explica que se despide de la plataforma “con todo lo que eso conlleva”.

Una vocación al sacerdocio

Garna asegura que esta decisión responde a un camino de entrega iniciado en su juventud como monitor de campamento y que ahora alcanza una nueva dimensión: "En unas semanas voy a entrar al seminario y, si Dios quiere, en unos años seré sacerdote", confesó.

El creador de contenido afirma sentirse "tranquilo, feliz y en paz", aunque admite que no ha sido una elección sencilla y que muchos pueden no entenderla: "Tengo lo que el mundo sueña: dinero, un trabajo que me encanta y que muchos ansían… Pero ¿de qué me sirve todo eso si en el fondo de mi corazón hay otra cosa? Lo que yo tengo en el corazón es una vida de entrega completa al servicio de los demás, una entrega con un nombre: el sacerdocio".

"Dios pensó para mí"

Para Garna, el verdadero éxito no está en la fama ni en las redes sociales: "El éxito en la vida no es Instagram, no es tener dinero, no es que te reconozcan por la calle. El verdadero éxito es vivir la vida que Dios pensó para mí".

El influencer, que durante casi cuatro años ha compartido viajes, experiencias y testimonios de fe a través de sus publicaciones, subrayó que lo más valioso de esta etapa han sido las historias de sus seguidores: “El mayor regalo que me llevo son los milagros, continuos, de personas contándome y abriéndome su corazón”.

Sobre la nueva etapa que comienza, Pablo Garna adelantó que será “de no estar en el foco, de silencio, de oración” y que responde a "un deseo insaciable de querer al Señor". "Lo único que quiero en esta vida es ser santo; todo lo demás va detrás y me sobra", concluyó.

En septiembre seguirá publicando para cumplir compromisos con marcas, pero dejó claro que su mirada ya está puesta en lo que considera su auténtica vocación: ser sacerdote.