Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | España deja atrás 20 días en llamas, cuatro muertos y 300.000 hectáreas arrasadas

El país despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento"

Mejora el incendio de Fasgar, en León

Mejora el incendio de Fasgar, en León / EP

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Agosto termina y España deja atrás su peor oleada de incendios forestales de la historia, con cuatro muertos a causa de las llamas y unas 300.000 hectáreas arrasadas en los 93 fuegos declarados, 23 de ellos activos simultáneamente en cinco comunidades autónomas.

Las devastadoras cifras se contraponen a la situación que este domingo ha detallado Protección Civil por boca de su directora, Virgina Barcones, quien ha asegurado que, tras más de 20 días seguidos de lucha sin descanso contra las llamas, el trágico episodio de incendios forestales se puede dar por finalizado y, por tanto, España despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento".

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Retenciones kilométricas en la AP-4 y la A-49 en la última jornada de la operación retorno
  2. Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
  3. Sotogrande huye de la masificación en verano: 'Tenemos un modelo centrado en el turismo deportivo y residencial
  4. Las residencias universitarias de Sevilla, llenas para empezar el curso y con precios de más de 1.000 euros al mes
  5. Vuelta al cole: estos son los centros comerciales que abren este domingo 31 de agosto en Sevilla y la provincia
  6. El edén sevillano de la Vuelta al cole: Plasticosur encara 2025 con el objetivo de alcanzar los 25 millones
  7. Antony se queda en Triana: noveno fichaje del Real Betis Balompié
  8. Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus

Javier Torres ‘Bombita’ conquista el ciclo de novilladas de Andalucía en una ajustada final en Villacarrillo

Javier Torres ‘Bombita’ conquista el ciclo de novilladas de Andalucía en una ajustada final en Villacarrillo

Más de 21.000 personas disfrutan de las ‘Noches en los Jardines del Real Alcázar’ en Sevilla

Más de 21.000 personas disfrutan de las ‘Noches en los Jardines del Real Alcázar’ en Sevilla

IU arranca sus primarias para las listas de Por Andalucía sin esperar a Podemos: "Nadie puede ser un freno a la unidad"

IU arranca sus primarias para las listas de Por Andalucía sin esperar a Podemos: "Nadie puede ser un freno a la unidad"

El influencer andaluz Pablo Garna anuncia que deja Instagram para ingresar en un seminario: "Lo único que quiero es ser santo"

El influencer andaluz Pablo Garna anuncia que deja Instagram para ingresar en un seminario: "Lo único que quiero es ser santo"

IU urge al Gobierno a presentar Presupuestos en el Congreso y defiende seguir la legislatura si son rechazados

IU urge al Gobierno a presentar Presupuestos en el Congreso y defiende seguir la legislatura si son rechazados

El efusivo saludo entre Putin, Modi y Xi en la cumbre de la la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

El efusivo saludo entre Putin, Modi y Xi en la cumbre de la la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

Antony, noveno fichaje del Real Betis Balompié

Antony, noveno fichaje del Real Betis Balompié
Tracking Pixel Contents