El tiempo
Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de la llegada de un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño
El joven detalla la previsión del tiempo desde el mes de septiembre hasta final de año
El joven meteorólogo burgalés Jorge Rey, conocido por sus pronósticos mediante el método de las cabañuelas, ha adelantado que el otoño de 2025 presentará un escenario inusual en España, con un tiempo mucho más estable y seco que en años anteriores.
Después de un mes de agosto marcado por las altas temperaturas, llega septiembre. Sin embargo, Jorge Rey ha avanzado que para la primera semana se espera una "subida de temperaturas", aunque la situación meteorológica irá cambiando con el transcurso de los días.
Según sus previsiones, la estación estará marcada por un bloqueo anticiclónico que reducirá las lluvias y mantendrá temperaturas relativamente altas, un fenómeno que, asegura, “lleva años sin darse” en nuestro país. “Se espera un otoño cansino, donde la nieve y el verdadero invierno no llegue realmente hasta enero”, ha señalado, advirtiendo con el refrán: “A sereno otoño, invierno ventoso”.
La clave de esta situación estaría en el océano Pacífico, actualmente en fase neutra, sin la influencia de El Niño ni La Niña, lo que “lo cambia todo” respecto a los últimos otoños. Rey prevé que septiembre arranque con tormentas en el norte y centro peninsular antes de volverse más estable y cálido, mientras que octubre será más seco de lo habitual, con algunas lluvias a mediados de octubre. En noviembre se esperan borrascas moderadas en el norte y en diciembre nieblas y heladas en el interior en la primera parte del mes, con mayor humedad hacia finales. El meteorólogo recuerda que el otoño de 2024 estuvo marcado por precipitaciones intensas y temporales excepcionales, pero en esta ocasión el panorama será diferente. De cara a 2026, Rey apunta que, si se confirma la llegada de La Niña, España podría volver a vivir un invierno más frío e intenso.
- Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
- Sotogrande huye de la masificación en verano: 'Tenemos un modelo centrado en el turismo deportivo y residencial
- Montero se distancia de ERC para recuperar terreno en Andalucía a riesgo de agravar la debilidad del Gobierno
- Del impulso del tranvibús y la nueva Feria a la construcción de VPO: los retos del nuevo curso político en Sevilla
- Andalucía ultima los detalles de su sexta gran subasta: 'Serán inmuebles y solares infrautilizados o abandonados
- Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
- Antony, noveno fichaje del Real Betis Balompié
- Retenciones kilométricas en la AP-4 y la A-49 en la última jornada de la operación retorno