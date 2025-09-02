Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de la llegada de un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño

El joven meteorólogo burgalés Jorge Rey, conocido por sus pronósticos mediante el método de las cabañuelas, ha adelantado que el otoño de 2025 presentará un escenario inusual en España, con un tiempo mucho más estable y seco que en años anteriores.

Después de un mes de agosto marcado por las altas temperaturas, llega septiembre. Sin embargo, Jorge Rey ha avanzado que para la primera semana se espera una "subida de temperaturas", aunque la situación meteorológica irá cambiando con el transcurso de los días.

Según sus previsiones, la estación estará marcada por un bloqueo anticiclónico que reducirá las lluvias y mantendrá temperaturas relativamente altas, un fenómeno que, asegura, “lleva años sin darse” en nuestro país. “Se espera un otoño cansino, donde la nieve y el verdadero invierno no llegue realmente hasta enero”, ha señalado, advirtiendo con el refrán: “A sereno otoño, invierno ventoso”.

La clave de esta situación estaría en el océano Pacífico, actualmente en fase neutra, sin la influencia de El Niño ni La Niña, lo que “lo cambia todo” respecto a los últimos otoños. Rey prevé que septiembre arranque con tormentas en el norte y centro peninsular antes de volverse más estable y cálido, mientras que octubre será más seco de lo habitual, con algunas lluvias a mediados de octubre. En noviembre se esperan borrascas moderadas en el norte y en diciembre nieblas y heladas en el interior en la primera parte del mes, con mayor humedad hacia finales. El meteorólogo recuerda que el otoño de 2024 estuvo marcado por precipitaciones intensas y temporales excepcionales, pero en esta ocasión el panorama será diferente. De cara a 2026, Rey apunta que, si se confirma la llegada de La Niña, España podría volver a vivir un invierno más frío e intenso.