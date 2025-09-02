María del Monte rompe el silencio sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales

María del Monte ha vuelto a su puesto de colaboradora en Y Ahora Sonsoles coincidiendo con el regreso al trabajo de la 'jefa', Sonsoles Ónega, tras sus vacaciones. Después de un verano marcado por la tranquilidad en el que ha hecho diferentes planes con Inmaculada Casal -como disfrutar de varios días de descanso en Marbella, en los que se las vio de lo más felices en el concierto de Alejandro Fernández en el Festival Occident Starlite- tras cumplirse dos años del violento robo que sufrieron en su residencia de Sevilla (por el que su sobrino Antonio Tejado ha sido procesado e irá a juicio por cuatro delitos como presunto autor intelectual del asalto), la folclórica ha retomado sus compromisos profesionales.

En un momento especialmente convulso para la familia Pantoja por los problemas económicos de Isabel Pantoja, que se ha visto obligada a volver a Cantora por sus elevadas deudas con Hacienda; la inesperada separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años de amor y dos hijas en común; y la depresión posparto que ha sufrido Isa Pantoja después de convertirse en madre de su segundo hijo, Cairo (el pasado 22 de junio), María ha vuelto a desmarcarse de las polémicas de la que fuera su íntima amiga y con la que hace más de 20 años que no tiene ningún tipo de relación.

Y así lo ha demostrado al abandonar las instalaciones de Atresmedia en compañía de Ana Obregón -que observaba divertida la escena atentamente- cuando, al ser preguntada por la prensa por la ruptura del Dj y su mujer ha dejado claro que no tiene nada que opinar: "Yo, como tú comprenderás, no... ¿Dónde voy yo? Un besito muy fuerte, chica" ha esquivado el asunto con una sonrisa, sin revelar si ha podido hablar con Kiko en los últimos días.

En cuanto al complicado momento que vive Isabel, que estaría buscando desesperadamente fuentes de ingresos para saldar sus deudas con el Fisco antes de abandonar España como es su deseo, María se ha limitado a exclamar "¡madre mía!", aclarando que no se refiere a la tonadillera, sino a que "madre mía, que es muy tarde. Voy muy tarde", subiéndose rápidamente a un taxi sin desvelar si ya ha podido conocer al bebé de su ahijada Isa Pi.