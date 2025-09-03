Álvaro Morte rescata su acento cordobés en Dos Tumbas, el nuevo thriller de Netflix rodado en Andalucía

Se llama Álvaro Morte. Es uno de los actores más populares en España y seguro que le conocen por sus escenas en La Casa de Papel. Recientemente, ha llamado la atención de sus seguidores tras interpretar un papel con acento andaluz en una miniserie de éxito en Netflix como es Dos Tumbas.

Este acento ha cogido por sorpresa a varios fans del actor que desconocían por completo sus raíces. El actor nació y residió en Algeciras durante los primeros meses de su vida, aunque gran parte de su infancia la pasó en Córdoba, concretamente en el municipio de Bujalance, hasta los 11 años.

Más adelante, cursó estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, donde tuvo su primera experiencia sobre las tablas con una versión itinerante de 'Don Juan Tenorio'. En la serie de la plataforma estadounidense ha querido recordar en su personaje el mismo acento cordobés de su pueblo.

Álvaro Morte da vida a Rafael Salazar en Dos Tumbas

La miniserie Dos Tumbas está compuesta por tres episodios de 45 minutos cada uno. Está rodada en diferentes escenarios de Andalucía como Frigiliana (Málaga) o Almería además de Madrid. El thriller va de dos adolescentes que desaparecen en misteriosas circunstancias y su caso se quedó sin resolver por falta de pruebas y sospechosos. Dos años después, la abuela de una de ellas inicia una investigación por su propia cuenta con el fin de cobrarse la justicia por su mano.

Álvaro Morte, que ejerce el papel de Rafael Salazar, es el padre de una de las dos chicas desaparecidas. Además, en el reparto de la serie aparecen Kiti Mánver, Nadia Vilaplana, Salva Reina o Hovik Keuchkerian. Su estreno fue el pasado 29 de agosto en Netflix y ya se consolida como una de las series del momento en el país.