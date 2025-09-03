Música
Manuel Carrasco sorprende en Isla Cristina con una canción inédita a la Virgen del Mar
El cantante de Isla Cristina le dedicó una emotiva canción y le realizó una ofrenda floral a la Virgen del Mar
Isla Cristina vivió el pasado domingo, 24 de agosto, una jornada emocionante para el recuerdo gracias a la sorpresa de Manuel Carrasco. El artista onubense interpretó en plena calle, y junto a la Virgen del Mar, una canción inédita compuesta expresamente para la Patrona de la barriada de Punta del Caimán.
El gesto del cantante onubense, muy vinculado a sus raíces y a las tradiciones de su tierra, desató la emoción entre vecinos y visitantes, que pudieron escuchar por primera vez una canción creada en exclusiva para la Virgen del Mar. Los aplausos y muestras de cariño se sucedieron durante una actuación que llenó de sentimiento a los privilegiados 'espectadores'.
Tras terminar la canción el cantante se acercó hasta el paso y realizó una ofrenda floral.
