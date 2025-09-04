Irene Rosales, ¿ilusionada con un atractivo pastelero tras su separación de Kiko Rivera?

Una semana después de confirmarse la separación de Kiko Rivera a Irene Rosales tras 11 años de relación y 9 de matrimonio, cada vez son más los rumores que apuntan a que la sevillana ya tendría una nueva ilusión. A pesar de que su entorno asegura que su ruptura se debe a un desgaste en la convivencia, e insisten en que no habría terceras personas involucradas, ya son dos los hombres con los que se ha relacionado a la creadora de contenido desde que salió a la luz su decisión de poner punto y final a su matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja.

El pasado miércoles, horas después de que la revista Semana revelase en su portada la noticia de su separación, el programa TardeAR emitía unas imágenes de Irene disfrutando de una copa de vino en un restaurante cercano a su domicilio con un "joven guapísimo" con el que se mostró de lo más cómoda y cercana.

Este chico, cuyo rostro y nombre no han trascendido al tratarse de una persona anónima, sería el monitor del gimnasio al que acude la influencer, que en los últimos meses se habría convertido en un gran apoyo para ella ante su decisión de romper su relación con Kiko; y, según el diario La Razón, el Dj le culparía de ser una mala influencia para su mujer y uno de los que habría provocado que tomase la decisión de tirar la toalla y no seguir luchando por su matrimonio.

Y aunque Irene ha dejado claro que todo lo que se está diciendo sobre la influencia de terceras personas en su separación es falso, TardeAR ha revelado este miércoles que la andaluza podría tener una nueva ilusión. Citando a varios testigos que les han visto de lo más juntos, el programa de Mediaset ha descubierto que la exnuera de Isabel Pantoja podría haber pasado página al lado de un "atractivo pastelero" que trabaja en su panadería favorita, en Coria del Río, a 20 kilómetros de la localidad en la que reside, Castilleja de la Cuesta.

Sería un hombre de unos 40 años, alto, moreno, con barba y con el que se habría visto en varias ocasiones en los últimos tiempos a la influencer: "Iban muy pegaditos, a 20 centímetros el uno del otro. Cuando llegaron al coche, él le puso la mano en la espalda de forma muy suave", ha relatado una de las fuentes del magazine presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto.

El programa se ha desplazado hasta la panadería en la que trabaja el pastelero para preguntarle por Irene y, aunque en un primer momento negó incluso conocerla, se mostró muy nervioso al justificar qué tipo de relación podría tener con la todavía mujer de Kiko: "Cuantas más excusas daba, más dudas generaba. Como dice el dicho: excusatio non petita, accusatio manifesta", ha asegurado la reportera.