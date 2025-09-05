Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 5 de septiembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 5 de septiembre de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 5 de septiembre de 2025 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 06-14-25-29-46 con los soles 07 y 11.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- El sistema de la dependencia se vuelve a revisar en Andalucía para reducir la espera a los menores y a los casos más graves
- La oposición fuerza a Moreno a votar contra la quita de deuda en el Parlamento andaluz
- El mirador de Torre Sevilla abre gratis para los sevillanos: días y horarios
- Unos turistas de Nueva Zelanda visitan Sevilla y se quedan asombrados con lo que pasa en sus bares: 'Es una locura
- Muere una niña de 11 años tras precipitarse desde la terraza de un piso en Sevilla
- Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
- Moreno da otro portazo a la quita de deuda y anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 4 de septiembre de 2025