Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tecnología

Lo nuevo de WhatsApp: te permitirá chatear con usuarios de otras aplicaciones

La actualización, que irá llegando poco a poco a todos los usuarios, será una de las actualizaciones más novedosas de la aplicación

Logo de Whatsapp en un teléfono móvil.

Logo de Whatsapp en un teléfono móvil.

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Si WhatsApp ya era la app por excelencia para comicarse, la nueva función integrada por Meta hará que deje atrás a sus competidores como Telegram y Signal: en su próxima actualización permitirá a los usuarios comunicarse también con personas que no usan WhatsApp lo que permitirá un cambio revolucionario en la actualización del servicio.

WhatsApp, con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, afrontará en breve uno de los cambios más importantes de su historia para adaptarse a la normativa europea. La aplicación de mensajería incorporará nuevas funciones, entre ellas la creación de nombres de usuario y la posibilidad de comunicarse con contactos que no tengan perfil en la propia plataforma, pero sí en otras aplicaciones.

Esta transformación supone un paso decisivo hacia la interoperabilidad en los servicios de mensajería y marcará un antes y un después en la forma de comunicarse de millones de personas en Europa.

Asó podrás comunicarte con 'todos'

Ya se habla de esta actualización como “el mayor cambio de la historia de WhatsApp”, puesto que, con el objetivo de adaptarse a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, desde Meta se han visto obligados a incorporar los denominados ‘chat de invitados’, algo que supondrá un cambio radical en la plataforma que, hasta el momento, sólo podían usar los usuarios dados de alta en la misma y con una cuenta activa.

Las limitaciones

La nueva función de interoperabilidad de WhatsApp llegará con limitaciones destacadas. Entre ellas, no será posible enviar documentos, fotos, vídeos o GIFs desde los chats con 'usuarios invitado's, lo que obligará a recurrir a otras plataformas para compartir este tipo de archivos.

Tampoco estarán disponibles las notas de voz, los mensajes de vídeo ni las llamadas de audio o videollamadas en estas conversaciones. Además, la comunicación entre diferentes aplicaciones de mensajería se restringirá a chats individuales, sin opción de crear grupos con usuarios que no estén registrados en WhatsApp, al menos en esta primera fase de implementación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El sistema de la dependencia se vuelve a revisar en Andalucía para reducir la espera a los menores y a los casos más graves
  2. La oposición fuerza a Moreno a votar contra la quita de deuda en el Parlamento andaluz
  3. El mirador de Torre Sevilla abre gratis para los sevillanos: días y horarios
  4. Muere una niña de 11 años tras precipitarse desde la terraza de un piso en Sevilla
  5. Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
  6. Moreno da otro portazo a la quita de deuda y anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
  7. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 4 de septiembre de 2025
  8. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir

Un niño muere tras consumir paracetamol caducado y otro permanece hospitalizado

Un niño muere tras consumir paracetamol caducado y otro permanece hospitalizado

Sevilla incorpora 53 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local

Sevilla incorpora 53 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local

Ayuso: "Los más violentos, los etarras, con el pañuelo palestino, que siempre lo llevan ellos también son precisamente los que más lo jalean"

Ayuso: "Los más violentos, los etarras, con el pañuelo palestino, que siempre lo llevan ellos también son precisamente los que más lo jalean"

Abierto el plazo para solicitar 6.200 plazas de FP en Andalucía

Abierto el plazo para solicitar 6.200 plazas de FP en Andalucía

Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso

Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso

Vídeo | La gripe aviar de Sevilla es "altamemente patogénica" pero no se cerrarán todos los parques

Vídeo | La gripe aviar de Sevilla es "altamemente patogénica" pero no se cerrarán todos los parques

Las hermandades de Sevilla se vuelcan con el Arte Sacro tras las amenazas de Pakistán

Las hermandades de Sevilla se vuelcan con el Arte Sacro tras las amenazas de Pakistán

Cae un helicóptero al pantano de Castellar mientras realizaba una extracción de agua

Cae un helicóptero al pantano de Castellar mientras realizaba una extracción de agua
Tracking Pixel Contents