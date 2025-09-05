Lo nuevo de WhatsApp: te permitirá chatear con usuarios de otras aplicaciones

Si WhatsApp ya era la app por excelencia para comicarse, la nueva función integrada por Meta hará que deje atrás a sus competidores como Telegram y Signal: en su próxima actualización permitirá a los usuarios comunicarse también con personas que no usan WhatsApp lo que permitirá un cambio revolucionario en la actualización del servicio.

WhatsApp, con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, afrontará en breve uno de los cambios más importantes de su historia para adaptarse a la normativa europea. La aplicación de mensajería incorporará nuevas funciones, entre ellas la creación de nombres de usuario y la posibilidad de comunicarse con contactos que no tengan perfil en la propia plataforma, pero sí en otras aplicaciones.

Esta transformación supone un paso decisivo hacia la interoperabilidad en los servicios de mensajería y marcará un antes y un después en la forma de comunicarse de millones de personas en Europa.

Asó podrás comunicarte con 'todos'

Ya se habla de esta actualización como “el mayor cambio de la historia de WhatsApp”, puesto que, con el objetivo de adaptarse a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, desde Meta se han visto obligados a incorporar los denominados ‘chat de invitados’, algo que supondrá un cambio radical en la plataforma que, hasta el momento, sólo podían usar los usuarios dados de alta en la misma y con una cuenta activa.

Las limitaciones

La nueva función de interoperabilidad de WhatsApp llegará con limitaciones destacadas. Entre ellas, no será posible enviar documentos, fotos, vídeos o GIFs desde los chats con 'usuarios invitado's, lo que obligará a recurrir a otras plataformas para compartir este tipo de archivos.

Tampoco estarán disponibles las notas de voz, los mensajes de vídeo ni las llamadas de audio o videollamadas en estas conversaciones. Además, la comunicación entre diferentes aplicaciones de mensajería se restringirá a chats individuales, sin opción de crear grupos con usuarios que no estén registrados en WhatsApp, al menos en esta primera fase de implementación.