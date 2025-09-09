La médico y divulgadora, Isabel Viña, sobre cómo bajar el cortisol: «No vas a querer bajarlo»

El estrés es uno de los problemas más comunes entre la población, por eso no es extraño que internet se llene de consejos sobre cómo paliarlo. Muchas personas buscan cómo reducir los niveles del cortisol, la hormona que más se relaciona con esta sensación de agobio. La médico especializada en hormonas, Isabel Viña, aclara: «No vas a querer bajarlo».

El cortisol es una hormona segregada por la corteza suprarrenal y se encarga de regular el metabolismo, la respuesta inmunitaria, la inflamación y la respuesta al estrés.

Aunque muchos creadores de contenido dan recomendaciones y trucos para 'bajar el cortisol', la experta apunta a otro enfoque que nos permite entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo.

Complementos para regular el cortisol

«No vas a querer bajarlo, sino recuperar su ritmo de secreción normal», apunta Viña. Como explica en un vídeo subido a TikTok, esta hormona se libera en tres picos a lo largo del día, subiendo y bajando para terminar reduciéndose y «permitirte relajarte y dormir» en las últimas horas de la jornada, pero sin llegar a desaparecer del todo.

La médico señala que el estrés crónico «produce una pérdida de ese ritmo normal y necesario del cortisol». Viña insiste en que esta situación no genera «un exceso» de la hormona, sino que la alteración del ritmo provoca que siempre tengamos unos niveles que no nos aporta energía, pero tampoco nos permite relajarnos.

«Sin cortisol nos moriríamos», sentencia la divulgadora. Por lo que, en lugar de 'bajarlo', lo óptimo es recuperar su ritmo normal. Para ello, Viña recomienda «evitar el alcohol» y añadir a nuestra dieta complementos como el magnesio, el reishi, la shizsndra, el eleuterococo, la rhodiola y la l-theanina.

Además de estos suplementos en nuestra dieta, podemos mejorar nuestros niveles de cortisol realizando ejercicio físico, descansando bien y llevando una dieta equilibrada.