Las cabañuelas de Jorge Rey inquietan: España podría enfrentarse a…

Con apenas 18 años, Jorge Rey, conocido como “tu hombre del tiempo”, se ha consolidado como una de las voces más seguidas en materia meteorológica. Sus pronósticos, basados en un método propio inspirado en las tradicionales cabañuelas, lo han situado junto a referentes como la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo.

En su última predicción en su canal de YouTube, el joven burgalés explicó lo que sucederá en los próximos días en la Península: "Esperamos la llegada de importantes borrascas desde el Atlántico, produciendo viento y temperaturas más templadas".

No obstante, el burgalés ha señalado que "a pesar de la llegada de estos días de cierta inestabilidad, hablamos también de un importante anticiclón que se va a situar más de cara a la segunda quincena, con importancia sobre el continente europeo y produciendo un bloqueo".

La alta intensidad del viento se debe a la llegada de borrascas desde el Atlántico. Para el resto de la semana, Jorge Rey ha manifestado que el viento será portagonista en las calles: "El jueves se va notar demasiado, el viernes ya iría un poco a menos, el sábado y el domingo ya desaparecerá".

De cara al mes de octubre, “ni aguas frías ni calientes, ni un fenómeno del niño ni de la niña en el Océano Pacífico, sino que esperamos un fenómeno neutro”, insiste. Como cada año, Jorge Rey no suele equivocarse, aunque habrá que esperar la llegada de octubre para conocer si está en lo cierto.

No obstante, el viento no será el único protagonista durante la semana, debido a que se esperan tormentas: "Las precipitaciones se extenderían por áreas del Cantábrico e irían a menos en áreas del Levante, todavía llegando, aunque con mucha más debilidad, en puntos de Baleares".

Por su parte expertos de Meteored han advertido este miércoles 10 de septiembre que se dan las condiciones este otoño para que se pueda producir "un gran evento de lluvias torrenciales" en la cuenca mediterránea. En cualquier caso, han precisado que la dana que afectó fundamentalmente a la Comunidad Valenciana en octubre del año pasado fue "extraordinaria" y puede tardar años en repetirse.

Así lo han puesto de manifiesto José Miguel Viñas, Francisco Martín y Samuel Biener durante el encuentro Danas en el otoño de 2025 y sus posibles efectos extremos.

Concretamente, Biener ha mostrado su preocupación por la tendencia observada en el Mediterráneo, con la temperatura más alta del mar, aunque afirma que las lluvias torrenciales ocurridas 2024 probablemente "tardarán años" en repetirse. A pesar de ello, indica que se han visto episodios similares en Italia, Francia o Grecia, por lo que parece que estos episodios se están volviendo "mas recurrentes".