Rosalía saca su lado más íntimo y sensual en la nueva campaña de Calvin Klein

Si por una razón es reconocida la icónica marca de moda Calvin Klein, es sin duda por sus vistosas campañas publicitarias de primer nivel protagonizadas por famosos. La mayoría habrá visto alguno de sus emblemáticos anuncios: imposible olvidar la serie con una joven Brooke Shields, los de Kate Moss y Mark Wahlberg, o más recientemente los de Bad Bunny y Jeremy Allen White. Sin embargo, ahora, parece ser el turno de Rosalía.

Sí, Rosalía, una de las artistas españolas más influyentes del momento, se ha convertido en la nueva imagen de la última campaña de Calvin Klein Underwear para la temporada de otoño 2025. Bajo la lente de la reconocida fotógrafa Carlijn Jacobs, la propuesta combina moda, arte y emoción, sacando el lado más sensual de Rosalía. ¿El resultado? Una fusión de “una sensualidad audaz con una narrativa visual surrealista”, según explicó en un comunicado la marca.

Una puesta en escena que combina minimalismo y surrealismo

La campaña está constituida por varias fotografías y un vídeo, titulado 'Rosalía Turns It Up', donde se presenta a la superestrella del pop español en escenarios minimalistas y surrealistas, dominados por el blanco y el negro: sumergida en una bañera, atravesando túneles iluminados o posando con una serpiente albina. La cantante luce algunas de las piezas de ropa interior más icónicas de la firma: sujetadores y braguitas de algodón caracterizadas por el distintivo elástico de Calvin Klein.

'De Madrugá' también es protagonista

Pero más allá de la propia firma, el lanzamiento tiene también un toque muy personal. El vídeo recupera 'De Madrugá', una canción que Rosalía interpretó durante su gira 'El Mal Querer' (aunque no estuvo incluida en el álbum y tampoco se llegó a grabar oficialmente). Alejada de la estética despojada de excesos por la que en su día fue reconocida, aquí se muestra una faceta mucho más íntima. “El underwear de Calvin Klein ha sido un básico en mi armario durante años. Amo la marca y es un honor estar en esta campaña; se siente como un cierre de ciclo”, declaró la cantante en una entrevista difundida por la firma.

En una entrevista con la revista 'Vogue', la cantante expresó también su devoción por la marca: “Es mi ropa interior de cabecera desde hace más de 15 años, siempre duermo con culottes de CK blancos”.

Con esta colaboración, la barcelonesa se suma a la lista de celebridades que han trabajado con Calvin Klein, entre ellas su expareja Jeremy Allen White, con quien mantuvo una relación alrededor de 2024. La campaña refuerza de este modo su presencia en el mundo de la moda y la sitúa como figura clave.

La artista, quien recientemente ha sido nombrada embajadora global de New Balance, continúa extendiendo su influencia más allá de los escenarios, siendo de este modo una de las artistas más versátiles y admiradas del panorama.

Tras más de 40 años trabajando con algunas de las personalidades más famosas del mundo, Calvin Klein ha logrado consolidarse como un auténtico emblema de la cultura pop, volviéndose la firma predilecta de las celebridades. Su éxito es el resultado de una fórmula inequívoca: sensualidad, fotografía de renombre y modelos de escándalo, siempre al servicio de lo rompedor.