Prensa rosa
Irene Rosales y Kiko Rivera se dejan ver juntos
Kiko Rivera confirma que va a seguir habiendo cordialidad con Irene Rosales
Irene Rosales y Kiko Rivera se dejaban ver juntos hace unos días llevando a su hija Carlota al colegio en su primer día de clase demostrando cordialidad. A pesar de que hayan decidido tomar caminos separados para ellos lo más importante es el bienestar de sus hijas, así lo confesaban en sus redes sociales.
Además, la influencer ha confesado esta semana que Kiko sigue formando parte de su familia puesto que es el padre de sus hijas y advertía ante las cámaras que les vamos a seguir viendo juntos porque así lo van a hacer por ellas.
Ahora, ha sido Kiko Rivera quien ha asegurado que las imágenes junto a su exmujer no tienen nada de especial: "Es normal, ¿no?" y también ha confirmado que para él, Irene sigue formando parte de su familia a pesar de que hayan tomado la decisión de separarse: "Por supuesto que sí".
Al comentarle que su exmujer ha desvelado estos días ante las cámaras que va a seguir habiendo una cordialidad entre ellos por el bien de sus hijas, el dj ha confirmado que "por mi parte también". Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja ha evitado desvelar cómo está llevando esta delicada situación.
- La obra del Puente del Centenario entra en otra fase con más cortes de tráfico y el cierre del canal de navegación
- Educación busca 3.000 docentes para cubrir las bajas de colegios e institutos en el inicio del curso escolar
- El centro comercial de Entrenúcleos abre sus puertas en 15 días: dará servicio a 100.000 clientes en el nuevo barrio
- La Junta aplica la misma subida salarial a los altos cargos que a la plantilla: el presidente andaluz cobrará 89.591 euros
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será 'permanente' y no se podrán vender en el mercado libre
- Llorente: 'El fútbol ahora es más negocio que esencia y lo que ha hecho Antony dice mucho de él como persona
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 12 de septiembre de 2025