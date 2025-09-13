Polémica sobre el efecto de la vacuna del Covid en los niños

Las acciones de Moderna Inc. retrocedieron después de conocerse que los responsables de la salud del gobierno de Donald Trump planean vincular las vacunas contra el covid 19 con la muerte de unas dos docenas de niños en una presentación a los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la próxima semana.

The Washington Post informó que un grupo de funcionarios de la salud habría utilizado el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) para relacionar la muerte de 25 niños con las vacunas contra el covid 19.

Según la información procedente de esa base de datos, en el periodo entre el 1° de enero y el 9 de septiembre de cada año relevado, la cantidad de vacunados pasó de 3.268.110 en esos poco más de ocho meses de 2023 a 1.568.496 para el mismo periodo de 2024 y apenas 320.411 en el caso de 2025. Sin embargo, la inoculación pediátrica bajó de 516.903 en 2023 a 103.833 en 2024 y a sólo 17.395 en 2025.

El VAERS recopila grandes volúmenes de datos sin filtrar para detectar señales tempranas de efectos adversos. Cualquier persona puede enviar informes y no se verifica la información ni se eliminan duplicados, lo que, según investigadores científicos, dificulta llegar a conclusiones sólidas.