El ajuste oculto en las Smart TV que mejora el sonido en películas y series

Cada vez más usuarios se quejan de que, al ver películas o series en casa, los diálogos suenan demasiado bajos mientras que la música o los efectos especiales retumban con demasiada fuerza. Lo que muchos no saben es que las Smart TV esconden un ajuste que puede poner fin a este problema.

Se trata de la opción conocida como 'nivelador de volumen', 'sonido inteligente' o 'volumen automático', dependiendo de la marca. Esta función se encuentra normalmente dentro del menú de Ajustes de sonido y su misión es equilibrar los distintos rangos de audio. De este modo se consigue que las voces se escuchen con más claridad y que los picos de volumen —como una persecución o un estallido— no resulten tan desproporcionados.

La razón por la que el sonido cambia tanto entre escenas es técnica: las producciones de cine y televisión se mezclan en estudios profesionales con sistemas de audio envolvente y equipos de alta gama. Al llevar esa mezcla a un televisor doméstico con altavoces mucho más limitados, se pierde el equilibrio y se generan diferencias de volumen.

Activar este ajuste no sustituye a una barra de sonido o un sistema de altavoces externos, pero puede marcar una diferencia notable para quienes ven contenidos directamente desde el televisor.