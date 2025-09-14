Así es el nuevo registro horario que Trabajo quiere aplicar en España

El Congreso tumbó ayer la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Sin embargo, el Gobierno de coalición no renuncia a una de las medidas incluidas en esa reforma: el nuevo registro horario en las empresas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó que esta se aprobará mediante real decreto, cuyo trámite se inicia este mismo jueves.

De este modo, la normativa vigente desde 2019 se consolidará con dos cambios clave a partir de 2025: el registro será exclusivamente digital y la Inspección de Trabajo podrá acceder a los datos en tiempo real. Eso sí, Trabajo no podrá elevar las multas actuales para las empresas que cometan infracciones, ya que esto solo puede hacerse mediante una ley.

Con esta reforma, el Gobierno de España pretende garantizar un mayor cumplimiento de la jornada laboral y evitar abusos en las horas extra no remuneradas. Según los datos del INE, cada semana se realizan en España más de tres millones de horas extraordinarias no pagadas o compensadas con tiempo de descanso.

Adiós a fichar en papel

Los cambios en la forma de registrar la jornada laboral obligarán a las empresas a cambiar a un sistema de control electrónico. De esta forma, la Inspección de Trabajo podrá acceder en remoto a las horas realizadas y vigilar si se está cometiendo algún fraude. Esta medida no requiere el aval del congreso ni del Senado, de forma que solo tiene que ser aprobada por el Ejecutivo.

Desde 2019, todas las empresas tienen la obligación de hacer fichar a sus empleados y contar cuántas horas hacen cada día, pero el Gobierno quiere dar un paso más en aras de que el registro sea más fiable y controlable.

Según establecía el proyecto de ley para la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada se erige como “un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo y, en consecuencia, el derecho al descanso efectivo”. Por lo tanto, un registro adecuado debe incluir:

Utilización de medios digitales.

Cumplimentación de forma personal y directa.

Garantías de autenticidad y trazabilidad.

Utilización de formatos comprensibles.

Establecimiento de obligaciones documentales y de accesibilidad inmediata e interoperabilidad.

Con estos cambios, el trabajador será el encargado de hacer los asientos de las entradas y salidas de su puesto de trabajo, así como las pausas que afecten al cómputo de la jornada, sin que ningún superior pueda modificar el registro o condicionar su contenido.

Asímismo, a la espera de conocer los detalles del real decreto, se espera que se pueda dar acceso inmediato a los trabajadores y a sus representantes legales. Y también que se exija a las compañías conservar esos registros durante al menos cuatro años, din perjuicio de que se puedan introducir nuevos requisitos u obligaciones.

Los cambios tendrán, por tanto, un alcance menor al planteado por en el proyecto de ley, que contemplaba el incremento de sanciones con multas de hasta 10.000 euros para las empresas infractoras por trabajador en lugar de por empresa. No obstante, los representantes de los trabajadores consideran estos cambios suficientes para mejorar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.